Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul Ilie Bolojan ar fi cerut, în ședința de Guvern, ”frânarea” proiectelor de autostrăzi prin toate sursele de finanțate din fonduri europene. Reacția ambiguă a premierului ar fi venit după ce un constructor i-ar fi semnalat că va reduce ritmul de lucru pe șantiere din cauza lipsei de finanțare.

Aceleași surse spun că Bolojan ar fi motivat doar că nu sunt bani și a pasat responsabilitatea către Ministerul Transporturilor căruia i-a cerut să prioritizeze proiectele.

Cu toate acestea, până acum premierul a vorbit în repetate rânduri despre cât de importante sunt aceste investiții.

”Asigurarea fluxurilor de investiții este un obiectiv important, ne asigură echilibre finanicare accesând fonduri europene. Pe de altă parte, crează baza pentru dezvoltare și pentru relansare economică în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan.

Experții avertizează că abordarea lui Ilie Bolojan riscă să compromită inclusiv banii din PNRR de la Comisia Europeană.

De altfel, potrivit presei locale, muncitorii care lucrează la tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7 ar fi fost informați că perioada de liber li se prelungește cu încă o săptămână, forțat, din cauza unui blocaj financiar major. Situația a fost confirmată și de reprezentanți ai CNAIR, scrie presa locală.

„Până nu se clarifică situația finanțărilor, nu putem ști când se va putea relua lucrul. Fără finanțare, nu se poate construi nimic”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Prin finanțare PNRR, în acest moment sunt în construcție aproximativ 240 de kilometri de autostradă:

- loturile 2 și 3 din Autostrada Ploiești-Buzău (A7) - 42,25 km;

- tronsoanele Focșani-Bacău și Bacău -Pașcani (A7) - 173,28 km;

- secțiunea Zimbor - Poarta Salajului (A3) - 15 km;

- Lotul Margina - Holdea (A1) - 9,13 km.