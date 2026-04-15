Specialiștii atrag atenția că aceste produse, aparent sănătoase, pot deveni periculoase dacă sunt cultivate și recoltate fără respectarea normelor.

„Leușteanul a depășit limita legală de 66 de ori”

Rezultatele analizelor sunt alarmante, iar unele dintre cele mai populare verdețuri au înregistrat depășiri semnificative ale limitelor admise.

„Din 9 probe aduse, 3 probe au avut depășiri legale, pentru care laboratorul a trebuit să notifice autoritatea. Leușteanul a depășit limita legală de 66 de ori pentru pirimifos-metil. Lucrurile acestea nu trebuie să ajungă pe piață și nu este responsabilitatea autorităților, ci este iresponsabil cine pune așa ceva pe piață, pentru că ne pune viața în pericol”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Situația arată clar că unele produse ajung pe tarabe fără a respecta normele de siguranță alimentară.

„Un produs care nu are ce căuta pe piață”

Problemele nu se limitează la leuștean. Și pătrunjelul analizat a prezentat valori mult peste limita admisă.

„Pătrunjel cu penconazol de 16 ori mai mare decât limita. Mai avem și alte patru pesticide prezente. Din nou, un produs care nu are ce căuta pe piață”, mai spune Alexandru Cîrîc, director ICA.

În cazul mărarului, specialiștii explică faptul că recoltarea prematură poate duce la astfel de situații:

„Depășit doar de trei ori. De cele mai multe ori, cei care vând aceste substanțe îi informează pe cei care le cumpără referitor la tratament și, cu siguranță, pe ambalaj, pe cutie, scrie că nu trebuie recoltat decât după un număr de zile”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Cocktail de pesticide și în roșii

Chiar și atunci când limitele legale nu sunt depășite, pericolul nu dispare. În cazul roșiilor, specialiștii au identificat mai multe substanțe chimice în aceeași probă.

„Așa arată cum ne-am putea aștepta pentru niște trufandale. Taie. Forțate. Avem boscalid, avem ciprodinil, avem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt pesticide în aceeași probă de roșii. Este mult! Din cele două probe de roșii, avem pe fiecare probă șase, șapte pesticide, nu sunt depășite limitele legale, însă ne lovim de cocktailul de pesticide dintr-un produs alimentar. Însumate toate, nu știm ce efect vor avea asupra noastră”, mai spune Alexandru Cîrîc, director ICA.

Specialiștii avertizează că efectele combinate ale acestor substanțe nu sunt pe deplin cunoscute, dar pot fi periculoase.

Ce riscuri pot avea aceste substanțe

Pesticidele identificate în legume pot avea efecte grave asupra sănătății, mai ales în cazul consumului pe termen lung.

Acestea pot provoca:

probleme de dezvoltare la copii

tulburări de memorie și atenție

afecțiuni neurologice

creșterea riscului de cancer și infertilitate

Consumatorii sunt tot mai îngrijorați de calitatea produselor pe care le cumpără:

„Suntem bolnavi din cauza mâncării. Nu mai avem încredere în nimic. Taie. Trebuie să luăm, că nu avem ce să facem”, spun două cliente.

Alții cer reguli mai stricte și controale mai eficiente:

„O reglementare mai… da, corectă, mai riguroasă. Da, ar trebui. Ce să alegi? Poți să guști, nu ai cum?!”

Controale și sancțiuni înainte de Paște

Autoritățile au intensificat controalele înainte de sărbători. Au fost descoperite probleme inclusiv la salata verde și spanac, iar inspectorii au aplicat amenzi de peste 2 milioane de lei și au retras de pe piață aproape două tone de produse.

Specialiștii avertizează că fenomenul nu este unul izolat și că verificările vor continua.

Deși trufandalele sunt asociate cu prospețimea și alimentația sănătoasă, realitatea din piețe arată că unele produse pot fi contaminate cu pesticide în cantități periculoase.

Alegerea atentă a sursei și informarea corectă rămân cele mai importante arme pentru consumatori, potrivit sursei.