Marcel Vela, mesaj emoționant după tragedia de la Piatra Neamț

Marcel Vela a scris un mesaj deosebit pe Facebook prin care povestește emoțiile prin care a trecut în această perioadă deosebită. El îi adresează câteva cuvinte și medicului erou care se află acum în străinătate pentru a fi tratat.

"Aseară, timpul se oprea la Piatra Neamț și făcea loc unei noi drame pentru noi, pentru România.

Alarmele au sunat la 18.48 în unitatea de pompieri, iar colegii mei au demonstrat încă o dată că a fi salvator este o vocație, o chemare interioară care culminează cu iubirea pentru aproape. S-au mobilizat exemplar și în 4 minute au ajuns la locul incendiului.

Au intervenit prompt și ne-am rugat cu toții să nu avem victime în urma acestui incident atât de tragic. Din păcate au fost.

Tristețea din sufletele celor care rămân este departe de orice regrete pe care noi le-am putea exprima. Suntem, la rândul nostru, împietriți de durere, dar hotărâți, mai mult ca oricând, să îndreptăm pentru totdeauna declinul din societatea noastră, dintr-un sistem de sănătate nereformat de prea multă vreme. Vrem să beneficiem de normalitate, de civilizație și de respect.

Cu profundă amărăciune le transmit condoleanțe familiilor îndurerate și vă rog și pe voi să trimitem un gând pios și o rugăciune pentru cei ale căror suflete se odihnesc acum în Cer.

Stimate domnule doctor,

Un om care-și iubește semenii mai mult decât pe sine, nu poate fi decât un om definit de credință, curaj, nădejde și bunătate.

Un om care trece peste instinctul de conservare, pentru a-i salva pe ceilalți, cu prețul propriei sănătăți - aceasta este definiția sacrificiului suprem.

Sunteți lumina care se aprinde în speranța unei Lumi mai bune!

Medicul Cătălin Denciu, cel care a dus vocația și dragostea față de oameni dincolo de semnificațiile unui act profesional este îngrijit acum în Belgia și ne rugăm cu toții pentru sănătatea lui!

În calitate de ministru al afacerilor interne, nu voi pregeta să descoperim urgent cauzele reale ale unui asemenea accident, astfel încât ce s-a întâmplat la Spitalul Județean din Piatra-Neamț să nu se mai repete și în altă parte.

Încă de ieri am dispus ca o echipă mixtă, formată din specialiști în investigații criminale de la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, dar și ofițeri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să se deplaseze în Municipiul Piatra-Neamț pentru a cerceta cauzele care au dus la producerea incendiului. Forțele MAI de la fața locului vin în susținerea cercetărilor Parchetului General care gestionează ancheta penală.

În ședința operativă care a avut loc astăzi, la sediul MAI, am stabilit împreună cu secretarul de stat Bogdan Despescu, cu Seful interimar al Poliției Române și conducerea Institutului Național de Criminalistică măsuri suplimentare de acțiune la Piatra Neamț.

Criminaliștii conduși de directorul Institutului Național de Criminalistică au făcut astăzi cercetari și verificări la fața locului.

Totodată, sub îndrumarea procurorilor din Parchetul General, se fac percheziții pentru ridicarea de înscrisuri din birourile pavilionului administrativ al Spitalului Județean Neamț.

Vrem cu toții ca cei vinovați să fie descoperiți în cel mai scurt timp și să aflăm adevărul din spatele unei tragedii care a cutremurat o țară întreagă.

Acest lucru nu are legătură nici cu politica și nici cu polemicile electorale.

Pur și simplu, are legătură cu Viața și cu Legea!", a scris Vela pe Facebook.