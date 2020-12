Marcel Ciolacu, ultimul avertisment pentru noua coaliție de dreapta. Ce se va întâmpla la votul noului Guvern

Marcel Ciolacu susține că PSD a câștigat alegerile și ar trebui ca ei să formeze viitorul guvern.

„PSD nu votează niciun Guvern și nu negociază funcția de prim-ministru. Când va fi desemnat domnul Rafila, atunci vom vota un Guvern. Noi deocamdată nu ne-am decis ce strategie vom urma: fie vom vota împotriva, fie nu vom intra în sală și îi vom lăsa să își facă majoritatea”, a anunțat Marcel Ciolacu, duminică seară, la o televiziune de știri.

„PSD e legitim, a câștigat alegerile, PSD a castigat si alegerile locale (...) Suntem hotărâți să facem o opoziție totală la ce se întâmplă în prezent. (...) Suntem hotarati sa ne aparam toate drepturile câștigate prin voturi de la români si ponderile (în Parlament - n.red.), conform legii, care au fost tot timpul respectate.

Despre negocierile dintre cele trei formațiuni - PNL, USR-PLUS și UDMR - și viitoarea majoritate din Parlament, Marcel Ciolacu a apreciat că „guvernul pierzătorilor” va dura puțin și că, potrivit analizelor, va fi „un dezastru” ca în perioada Convenției Democratice din perioada 1996-2000.

„Sunt convins că acest guvern va ține foarte puțin. Lucrurile nu funcționează și se anunță un dezastru. (...) Este o forțare, perdantii au facut un nou CDR, am mai trait 96-2000, in schimb de data aceasta suntem in plina criza sanitara si in plina criză economica. (...) Parerea mea e ca ar fi trebuit alta abordare, sa nu anunte acum cu tam-tam această coaliție de dreapta. O să ne apărăm cu tot ce avem in dotare”.