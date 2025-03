Liderul PSD a subliniat că toate declarațiile lui Victor Ponta conform cărora primarii social-democrați îl vor susține în cursa pentru Cotroceni fac parte dintr-un joc electoral.

”Toţi spun, doamnă, că sunt alegeri. Fiecare îşi dă cu părerea acum. Fiecare bagă capul în tablou. Ce-l costă pe dânsul să spună acest lucru? Eu, dacă candidam şi eram Victor Ponta, spuneam că şi Ciolacu mă susţine, am vorbit eu aseară cu el. Deci face parte dintr-un joc electoral. E normal”, a declarat Marcel Ciolacu.

Mai mult, premierul României a ținut să precizeze faptul că PSD îl susține pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în luna mai.

”Partidul Social Democrat îl susţine pe domnul Crin Antonescu, de aceea am şi venit la Craiova unde am o întâlnire regională cu colegii mei. Începem să construim echipa de campanie şi să avem strategia internă a Partidului Social Democrat. De la Craiova o să plec la Teleorman, unde o să am o întâlnire cu zona de sud-est. Şi voi continua în toată această perioadă. Chiar mă simt mai bine ţinând cont de faptul că nu mai sunt candidat. Şi vă spun ceva, o să vedeţi că o să fiu şi mai eficient”, a transmis Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește afirmaţia lui Victor Ponta potrivit căreia nu îl va păstra premier în cazul în care ajunge la Palatul Cotroceni, Ciolacu a spus: “Nici eu pe dânsul ca şi preşedinte”.