Ciolacu l-a acuzat pe premierul Florin Cîțu că ”stă mai mult pe scenele din țară” și l-a criticat pentru modul în care a gestionat situația privind inundațiile.

”Normal era să vină premierul la Guvern, să dea o hotărâre cu situații de urgență și să intervină. Fondul de rezervă al primului ministru este pentru astfel de situații, nu este pentru mită electorală.

Acum am văzut că a venit din nou Teleormanul la Cîțu pentru același sistem de cumpărare, pentru voturile din lupta internă. Părerea mea că primul ministru acum stă mai mult pe scene prin țară.

Impresia din exterior e că nu mai au nicio treabă cu agenda românilor, că arătăm ca o țară neguvernată. Facem numai împrumuturi, iar în rest se discută numai de alegerile interne și bătălia dintre Cîțu și Orban, ce județe a mai câștigat unul și altul”, a spus Ciolacu luni seară, la un post TV.

Liderul PSD a reclamat că, în timpul guvernării PNL, datoria publică a crescut foarte mult și susține că ”tăierile sunt o chestiune de zile”. Mai mult, Ciolacu a acuzat Executivul și pentru rata scăzută de vaccinare împotriva Covid-19.

”Creșterile de taxe nu ne ajută cu nimic. Noi nu putem să invocăm pandemia pentru a încălca o lege.

Vom convoca o sesiune extraordinară, cu o treime din parlamentari avem dreptul ăsta. Noi avem execuția bugetară pe luna mai unde avem 49%, acum e depășit 50%.

În momentul ăsta, este interzis să mărești sau să recalculezi ceva. Legea spune că în momentul ăsta se îngheață tot. Toate aceste lucruri trebuie spuse foarte clar.

Iese președintele României și spune că e bine că nu aprobăm PNRR-ul, suntem în primele state, mai trebuie să aprofundăm. Adică aprofundăm să nu vină banii. Îl acoperă pe domnul Ghinea. Noi am înebunit?! Ei înțeleg că sunt la guvernare, într-o coaliție?! Înțelege Iohannis că el și-a dorit acest guvern și el l-a validat?!

Ghinea n-a fost în stare cu guvernul României să-și facă temele și să treacă PNRR-ul. Ne mai mint mult? Nu se pot opri la un moment dat?

A ieșit BNR-ul azi și le-a spus că vor avea inflație de peste 4%, mai mult decât se estima. Cîțu iese și zice că trăim formidabil. E posibil ca pe scenele lor la PNL să se vadă lumea altfel”, a mai declarat liderul social-democraților.

Președintele PSD a amenințat cu proteste la DNA pentru a fi sancționat acest ”jaf generalizat”.

”Este un jaf general. Norocul nostru că am avut acea lege cu vânzarea de acțiuni și legea cu vânzarea de terenuri, am auzit că vând sate acum.

Cea mai mare companie din România este Hidroelectrica, a avut 800 de milioane profit. Nimeni nu vinde în Europa. Toate statele, și Franța și Polonia și Germania au dat lege ca în această perioadă să nu se vândă niciun bun de la statul respectiv. Ei au niște găuri negre majore și vor ca prin aceste artificii să încerce să-și închidă cifrele din buget. Nu vor reuși să vândă nimic.

Cîțu și Orban ne-au lăsat trei patru generații cu datorii, vând acum pentru toate generațiile. Să vină Năsui să explice de ce vrea să vândă.

Eu cred că românii au început să vadă minciunile din campaniile electorale și ceea ce se întâmplă în realitate. Lucrurile sunt scăpte de sub control. Cel mai mare vinovat este Klaus Iohannis. El, președintele României, trebuia să intervină în toate aceste lucruri, nu să-i acopere. Nu trebuia să-l laude pe Ghinea, trebuia să spună ”domnule prim-ministru, trebuie să-l schimbi pe Ghinea!”.

Avem absorbție 4,5 %. Mai avem 14 miliarde și se termină termenul. Vă gândiți la ce grad de îndatorare ajunge Românina din PIB? Ajungem la 60%”, a mai spus Ciolacu.