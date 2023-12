Marcel Ciolacu: „Eu nu pot să evit deciziile! Am de îndeplinit jaloanele din PNRR. Nu vreau să ratăm!”

„Mult prea mulți politicieni în România au luat decizii electorale și nici unul nu a câștigat. Toți au încercat să își conserve voturile, au evitat decizia și au dus-o mai încolo.

Am o mare problemă: Eu nu pot să evit deciziile! Nu mai pot să evit! Eu am de îndeplinit jaloanele din PNRR, am de luat decizii.

Pentru că dacă ratăm 2024 și pierdem banii din PNRR, am ratat și aderarea la OECD, absolut toate obiectivele importante. Nu vreau să ratăm!

Aștept să mi se termine cariera la sfârșitul lui 2024, apoi să mă duc cu dl Mitrea la pescuit. Atunci pot să mă duc la pescuit.

Eu vreau să mă duc la pescuit, dar vreau să știu că am făcut ceea ce trebuie, să mă pot uita în ochii oamenilor să spun că am făcut tot ceea ce a trebuit.”, a declarat Marcel Ciolacu”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre un candidat comun PSD-PNL la prezidențiale 2024: „Trebuie să le explicăm românilor. S-ar putea să creadă că e o șmecherie”

„Românii trebuie să creadă că cei care propun candidatul comun aduc un plan coerent, un plan pentru România, plusvaloare. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat.

Nu poți să-i păcălești pe români.

Nu exclud si cred ca n-ar fi rău să avem un candidat comun, dar trebuie să explicăm românilor de de ce o facem. S-ar putea sa spuna ca e o șmecherie. Eu nu exclud și cred că ar fi benefic, dar trebuie să le explicăm oamenilor”, a mai afirmat premierul, la Culisele puterii.

Marcel Ciolacu: „În PSD e vânzoleală până se alege președintele, apoi lumea se angrenează. În PNL, de a doua zi încep disputele cum să-l schimbe”

Marcel Ciolacu a explicat și care sunt diferențele între PSD și PNL în alegerea liderilor și a candidaților la alegeri, precum și despre relația pe care o are cu președintele PNL, fostul premier Nicolae Ciucă.

„Când liderii celor mai importante partide - PSD e cel mai mare partid din ROmânia, următorul este PNL. Cu Nicolae Ciucă am avut și am un `gentlemen agreement` și pe care și dl N. Ciucă îl respectă, comunicăm foarte des. Același luccru l-a făcut domnia sa și când a fost premier. (...)

Eu nu am un parteneriat cu dl Iohannis cum are PNL, am o relație constituțională și instituțională corectă. (...)

În PSD este o vânzoleală și se scot cuțitele pe masă până se alege președintele. În momentul în care l-a ales, PSD intră într-o rigoare și toată lumea se angrenează, cu mic și mare, să ducă lucrurile mai departe.

În PNL, unde nu prea sunt mari dispute când se numește președintele partidului, având și funcția de președinte al României din interiorul PNL, de a doua zi încep disputele cum să-l schimbe pe președintele ales la prânz, să-l schimbe seara.

Astea sunt diferența majoră între PSD și PNL, de funcționare internă. Acele voci care ies după ședințele coaliției nu sunt scandaluri în coaliție, sunt poziționări în propriul partid”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu la Culisele puterii.

De ce l-a supărat Rareș Bogdan pe Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a recunoscut că l-a deranjat poziția lui Rareș Bogdan, de a da informații din ședințele de coaliție PSD-PNL.

Întrebat dacă l-a supărat Rareș Bogdan, Marce lCiolacu a declarat: „Da, pentru că există o linie roșie. Eu de mic de la Revoluței sunt in partid si am invatat sa nu ard etape. Nu folosești informații guvernamentale sau decizii ce urmează să fie luate, reforma in administrație, jaloane, România are nevoie de reforme (...), să le dai pe surse. Unii dintre colegi înregistrează sau dau stenograme. (...)

Înțeleg și acest joc. Dar nu din cercul strâns. De aceea m-am supărat. Rareș Bogdan nu este un lider rău. Problema e ca trebuie să invatam să ne respectăm între noi”.