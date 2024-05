Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, la Iaşi, referindu-se la declaraţia sa că ”Buzăul nu este în Moldova”, că diferenţa între ceea ce face guvernul actual şi o glumă nepotrivită este una foarte mare, dar că în continuare regretă acea declaraţie.

Întrebat de jurnalişti despre costurile electorale ale declaraţiei pe care făcut-o la finalul lunii aprilie referitoare la Moldova, Marcel Ciolacu a spus că, din postura de premier, nu trebuia să facă acea afirmaţie, dar că glumele şi bancurile despre ardeleni sau olteni fac parte din spiritul românesc.

”Ştiţi că eu am mai vândut şi Ardealul. Şi cred că a fost unul dintre momentele cele mai dificile ale mele ca om politic când am vândut Ardealul şi s-a dovedit a fi o minciună. Nu are rost să intru în detaliile glumelor pe care le facem cu toţii şi nu cred că dumneavoastră n-aţi zis vreodată bancuri cu ardeleni, cu olteni, face parte din spiritul românesc. Cu adevărat, ce regret e că din funcţia de prim-ministru n-ar fi trebuit să fac acest lucru şi a fost interpretat. Dar diferenţa între ce facem efectiv şi o glumă nepotrivită e una foarte mare”, a afirmat Ciolacu.



Potrivit premierului, niciodată de la Revoluţie încoace, un guvern nu a direcţionat mai multe fonduri pentru Moldova, cum o face actualul Executiv.



”Şi nu o fac singur, o fac cu Sandu Rafila, o fac cu Sorin Grindeanu, o fac cu doamna ministru Deca, cu fiecare minister în parte am încercat să echilibrăm un lucru care era evident: Moldova a fost văduvită de investiţii majore şi de un plan de dezvoltare coerent. Şi parcă a trebuit să fie un război în zonă, în Ucraina, total incorect, ca să ne trezim la realitate, să ne uităm pe statistici şi să vedem cât de multă lume a plecat şi din Suceava, şi din Botoşani, şi din Iaşi, şi din Bacău, şi din Buzău. Cred că numai din Râmnicu Sărat sunt plecaţi vreo 11.000 de români. De ce? Pentru că nu am avut dezvoltată infrastructura. Normal că nu se dezvoltă afacerile, pentru că cresc costurile dacă nu ai acces la o infrastructură performantă. Mai mult, e foarte greu să lămureşti românii să revină în ţară cât timp nu ai servicii publice de nivel european”, a declarat Marcel Ciolacu.





Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) i-a cerut explicaţii premierului Marcel Ciolacu, după ce a acesta a spus la Timişoara, într-o conferinţă de presă, că ”Buzăul nu e în Moldova şi vă rog să nu mă jigniţi”.

Premierul Marcel Ciolacu a explicat ulterior, referitor la afirmaţia pe care a făcut-o la Timişoara, că este moldovean aşa cum este ardelean, bănăţean, oltean sau bucovinean, iar mama sa era din Tecuci.



”Deci departe de mine să jignesc pe cineva. Văd că s-a interpretat o glumǎ pe care am făcut-o în Timişoara şi unii încearcă să o speculeze politic. Nu a fost nimic peiorativ. Dacă cineva s-a simţit jignit îmi cer scuze, nu asta mi-am dorit”, a adăugat liderul PSD.