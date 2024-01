”Trebuie să fim foarte prudenţi şi atenţi faţă de felul în care soluţionăm aceste revendicări, pentru că ele ţin şi de angajamente pe care le avem faţă de Comisia Europeană. Aş enumera aici facilităţile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentară, pentru constructori şi pentru IT şi pe care ne-am dori să le repunem în vigoare, dar este o condiţie şi un angajament asumat de România pentru accesarea banilor europeni”, a afirmat Marcel Boloş, miercuri seară, la o televiziune de știri.



El a explicat că şi plăţile directe pentru agricultori ar fi în pericol dacă România ar depăşi deficitul bugetar asumat, arătând că în privinţa condiţiilor privind deficitul bugetar, acestea sunt aceleaşi şi în ceea ce priveşte politica de coeziune şi politica agricolă.



”Trebuie să fim foarte atenţi, de-abia am stabilizat deficitul bugetar şi am reuşit să îl ţinem în jurul valorii de 5,7% din PIB şi trebuie să fim atenţi cum evoluează deficitul bugetar în continuare, pentru că suntem în afara programului de convergenţă şi Comisia poate să ia măsurile pe care le consideră necesare dacă indisciplina aceasta bugetară continuă şi afectează pe mai departe, să zic aşa, interesul comun al Uniunii Europene. Măsura pe care o poate lua Comisia Europeană poate să privească atât politica de coeziune, adică banii de autostrăzi, de spitale, de modernizare şcoli, dar şi cei care privesc politica agricolă unde avem plăţile directe, adică subvenţiile pentru agricultură şi dezvoltarea infrastructurii rurale, unde avem 6,5 miliarde euro şi în acest context trebuie să avem prudenţă faţă de acest revendicări şi sunt convins că vom găsi calea cea mai bună pentru ca să nu fie afectate interesele dumnealor şi a celor care revendică astăzi anumite drepturi”, a adăugat Boloş.



El a mărturisit că, la întâlnirea de miercuri dimineaţă cu premierul Marcel Ciolacu, a discutat despre revendicările protestatarilor şi despre modalităţile în care acestea îşi pot găsi rezolvarea în aşa fel încât să nu fie încălcate angajamentele pe care România şi le-a asumat în faţa Comisiei Europene.



”Orice măsură care ar slăbi combaterea evaziunii fiscale ar oferi Comisiei Europene argumente pentru a lua eventuale măsuri şi de aceea trebuie, cum am precizat, să analizăm sub toate aspectele revendicările şi mai degrabă oamenii au nevoie de sprijin direct pentru ca să poată să îşi ducă activităţile şi investiţiile pe care le au atât în domeniul agricol, dar şi transportatorii să poată să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale”, a mai spus ministrul Finanţelor.



Întrebat dacă România îşi poate permite să renunţe la acciza aplicată motorinei folosite în agricultură, Marcel Boloş a răspuns: ”În niciun caz! Este o Directivă a Uniunii Europene şi regulile în ceea ce priveşte partea de accize şi TVA sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene. Ceea ce putem face este subvenţionarea acestui preţ la motorină şi acest lucru cred că este bugetat de către Ministerul Agriculturii”.



În ceea ce priveşte o eventuală renunţare la plata asigurărilor sociale şi de sănătate (CASS) pentru domeniul agricol, Boloş este de părere că guvernanţii trebuie să fie atenţi ca prin măsurile pe care le iau să nu facă ”mai mult rău, oferind Comisiei Europene argumente pentru ca să ia cele mai radicale măsuri”.



”Sunt peste 6,3 miliarde lei care sunt evaluaţi ca impact bugetar şi care privind această facilitate pe care am avut-o privind CASS-ul la agricultură, industrie alimentară, construcţii şi zona de IT şi gândiţi-vă că fiecare sumă neîncasată în buget duce la o creştere a deficitului bugetar, iar din această perspectivă noi suntem între ţările care au deficitele destul de consistent (...) şi suntem un grup de peste 10 ţări care vor intra în procedură de deficit bugetar excesiv. Tocmai de aceea trebuie să continuăm măsurile şi aţi văzut că proiectele care ţin de digitalizare, de o mai bună colectare şi de combaterea evaziunii fiscale sunt o prioritate pentru noi acum”, a adăugat ministrul.