Postul Radio 4 Ensunsuzi a transmis vestea tristă pe rețeau X: "Rebecca Cheptegei, atleta olimpică incendiată de prietenul ei, a murit".

BREAKING: Rebecca Cheptegei, the Ugandan Olympic athlete who was set on fire by her Kenyan boyfriend has died.#Radio4UG pic.twitter.com/GT9f6qYw5p