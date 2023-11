Deși citim eticheta fiecărui produs în parte pentru a ne crește gradul de conștientizare, acestea nu ne spun totul cu privire la ingrediente. Astfel, există anumite substanțe toxice care îți pot pune sănătatea în pericol, dar care sunt greu de observat pentru mulți dintre noi.

Fie că vorbim despre conservanți, pesticide sau alte aditivi alimentari, majoritatea alimentelor pe care le consumăm conțin substanțe care pot fi extrem de periculoase pentru sănătatea noastră.

Astfel, există un top 5 al ingredientelor alimentare periculoase care ne fac rău zi de zi, fără să ne dăm seama. Cu toate acestea, majoritatea dintre noi ignorăm existența acestor substanțe sau amânăm să luăm măsuri de precauție cât mai eficiente. Însă, este important să înțelegem ce anume se ascunde în mâncarea pe care o consumăm, iar acest lucru îl putem face prin creșterea gradului de informare și conștientizare.

Iata 5 ingrediente alimentare pe care cu totii le consumam, zi de zi, fara sa ne dam seama, intr-un top alcatuit de site-ul Realbuzz.com.

1. Plumb

Doamnelor, de cate ori va dati cu ruj, de dimineata pana seara? Potrivit unui studiu realizat in 2004, 28% din rujuri contin substante care pot cauza cancer, iar o alta cercetare, din 2007, releva faptul ca 50% din rujurile de pe piata au plumb. Mai mult, o femeie “mananca” intre 2 si 5 kilograme de ruj de-a lungul vietii. Daca vreti sa evitati plumbul din ruj, orientati-va spre alternativele organice.

2. 46 lingurite de zahăr

Toata lumea stie ca zaharul in exces dauneaza grav sanatatii si se fereste pe cat poate de el. Cu toate acestea, pe zi, mancam in jur de 46 de lingurite de zahar. Potrivit unui studiu publicat in Jurnalul Colegiului Medicilor din Statele Unite, procesatorii de alimente au crescut nivelul de zahar pentru a face respectivele produse mai gustoase. Oricat de mult te-ai abtine de la deserturi si ciocolata, tot ajungi sa consumi fara sa vrei zahar in exces.

3. Arsenic

Multi dintre noi considera orezul sanatos. Totusi, studiile sugereaza faptul ca orezul poate contine arsenic. Potrivit unei cercetari realizate in Statele Unite, cei care mancau in mod regulat orez aveau cu 44% mai mult arsenic in corp decat persoanele care consumau orez din cand in cand. Iata inca o dovada ca ce e mult strica.

4. Insecte, rozătoare și viermi

Cu siguranta n-ai manca asa ceva de buna voie. Insa potrivit FDA (Autoritatea Americana pentru Autorizarea Alimentelor si Medicamentelor) sunt permise “defecte naturale”: adica o cantitate mica de insect, rozatoare si viermi. De exemplu, in 100 g de ciocolata sunt permise 60 de fragmente de insecte si un fir de par de rozatoare. Iar in 250 ml de suc de citrice poate fi o larva.

5. Lemn

Desigur, avem ustensile de bucatarie din lemn, masa si scaune din lemn, insa nu la ele ne referim acum. Ci la un aditiv extras din pulpa de lemn – celuloza. Aceasta este folosita pentru a “ingrosa” diverse alimente in procesul de fabricatie, facandu-se astfel economie la uleiuri si faina. Nu s-a descoperit pana acum vreun efect negativ al celulozei asupra sanatatii.

