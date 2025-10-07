Noul manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, dr. Radu Constantin Luca, și-a depus demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcție, potrivit surselor citate de „Ziarul de Iași”.

La momentul schimbării managerului, Costel Alexe, șeful Consiliului Județean (CJ) Iași a avut numai cuvinte de laudă la adresa doctorului Radu-Constantin Luca.

„Un medic cu experiență în cadrul Spitalului de Copii «Sfânta Maria», recunoscut pentru implicarea sa în activitatea medicală, va prelua rolul de manager și va asigura buna funcționare administrativă a spitalului”, l-a caracterizat Alexe. Declarațiile au fost făcute în ziua de luni, 29 septembrie, după ce managerul interimar, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală și administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat în urmă cu puțin timp președintele CJ Iași, Costel Alexe.