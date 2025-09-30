Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 12.30, de către o femeie care a anunţat că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din Spiridoneşti, ea şi fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr de 23 de ani, care a fugit imediat după ce a comis teribila faptă.

”La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală. La faţa locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ”, transmite IPJ Neamţ.

Reprezentanții instituției spun că atacatorul este din localitatea Bătrâneşti și a fost prins în judeţul Bacău, iar în prezent se află în custodia poliţiştilor.

Surse din cadrul anchetei spun că agresorul este fostul iubit al tinerei care a decedat.