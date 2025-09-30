Mamă și fiică, înjunghiate de fostul iubit al tinerei, în propria locuință. Una dintre victime a murit, iar cealaltă este în stare gravă

Tragedie în județul Neamț. O femeie în vârstă de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor. Din cauza rănilor, tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă în stare gravă la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 12.30, de către o femeie care a anunţat că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din Spiridoneşti, ea şi fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr de 23 de ani, care a fugit imediat după ce a comis teribila faptă.

”La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală. La faţa locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ”, transmite IPJ Neamţ. 

Reprezentanții instituției spun că atacatorul este din localitatea Bătrâneşti și a fost prins în judeţul Bacău, iar în prezent se află în custodia poliţiştilor. 

Surse din cadrul anchetei spun că agresorul este fostul iubit al tinerei care a decedat.