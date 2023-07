Totul ar fi pornit de la o ceartă mai veche între adolescentă și o altă fată.

Adolescenta de 13 ani a fost ademenită în parc, bătută și umilită de aceasta ajutată de mai multe tinere.

Agresoarele i-au cerut fetei să-i spună mamei ei că a căzut de pe trotinetă. După ce adevărul a ieșit la iveală, mama a depus o plângere la poliție. Fata suferă însă și de o boală care îi provoacă malformații osoase, iar medicii se tem că ar putea rămâne cu sechele.

"Fizic, ne recuperăm. Trebuie multe ședinte de psihoterapie. Cu ajutorul organelor, sperăm să nu se repete așaceva. Fetele se laudă cu ce au făcut.

Ne-au amenințat pe telefon. Am lăsat copilul la spital si cand ma intorceam am primit un telefon. Parcă am auzit o voce de copil, au zis că vin să ne taie", a povestit mama copilei.

Fata a stat internată mai multe zile în secția de neurochirurgie de la Spitalul Grigore Alexandrescu cu traumatism cerebral și multiple contuzii.

Imaginile care au ajuns pe rețelele de socializare sunt pur și simplu înfiorătoare. Adelina, o adolescentă în vârstă de 13 ani, a fost înconjurată de un grup de fete cam de aceeași vârstă care au lovit-o fără milă, pe rând.

Grupul de băieți care erau cu acestea au făcut cerc în jurul acestora și au privit întreaga scenă ca pe un spectacol fără a interveni sau a a anunța Poliția.

Scena s-a întâmplat la mijlocul săptămânii trecute, în parcul IOR din Capitală. Totul ar fi pornit de la ceartă mai veche între ea și o altă fată.

