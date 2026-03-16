Marius Budăi: ”Bolojan să se concentreze pe buget. Trebuie să găsim bani pentru pachetele de solidaritate”

Sursă: Realitatea PLUS

Marius Budăi a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că PSD se concentrează pe bugetul prezentat de Ilie Bolojan foarte târziu. Fostul ministru al Muncii a precizat că premierul României ar trebui să se axeze pe soarta românilor și pe pachetul de solidaritate.

„În aceste zile ne ne concentrăm pe aprobarea bugetului. E deja mult prea târziu pentru aprobarea bugetului. Nu înțelegem de ce l-a prezentat domnul Bolojan așa târziu, dar asta este altceva. Cred că și domnul Bolojan ar trebui să concentreze pe buget și să găsim acele sume suplimentare pentru pachetul de solidaritate, să închidem această discuție în cadrul coaliției.

Nu știu ce face dumnealui, ce consultări, repet, e dreptul dumnealor să facă aceste consultări, cum e dreptul și PSD să avem aceste consultări. Noi știm ce ce facem noi. După ce se va trece și bugetul, am spus clar că vom avea acea consultare internă unde colegii noștri, așa cum am repetat, cum am intrat la guvernare cu peste 5.000 de colegi consultați, așa vom face și acum. Asta a anunțat președintele Sorin Grindeanu, așa vom proceda”, a declarat fostul ministru.

