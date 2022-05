„Săptămâna trecută am primit o solicitare de interviu de la o jurnalistă ucraineană. Nu am reușit să răspund. Două zile mai târziu, autoarea solicitării, Vira Hirici a fost găsită sub dărâmăturile casei sale din Kiev, după ce clădirea fusese lovită de o rachetă rusească.

O rachetă a lovit un bloc cu oameni pașnici și într-o frântură de secundă, prezentul și viitorul au devenit trecut. O moarte ce s-a așezat tristă și tăcută în șirul zecilor de mii de tragedii aduse de acest război devastator, dar și o moarte cu nume și chip concret ca probă de necontestat într-un dosar de crimă.

Fiecare dintre noi are o Vira Hirici, pe care nu a cunoscut o personal, dar care a devenit durerea lui personală.

Războiul este la hotarul nostru. Nu putem nega această realitate. Pacea depinde de puterea noastră de a fi uniți în fața pericolului comun și ea poate fi menținută doar cu eforturi comune. Pacea depinde de capacitatea noastră de a nu ne lăsa prinși în plasa falsurilor și a provocărilor, de puterea noastră de a gândi drept și a acționa cu responsabilitate.

Nimeni nu vrea război, nicio mamă, indiferent că e din Găgăuzia, din Chișinău sau din Bălți, nu vrea să își vadă copiii pe front. Nimeni nu vrea ca o rachetă să-i distrugă casa la care a muncit o viață. Acum, ca niciodată, prețuim pacea și pentru pace trebuie să ne folosim toată energia”, a spus Maia Sandu într-un mesaj transmis înaintea zilei de 9 Mai.

„Vom marca pacea pe 9 mai, când îi comemorăm pe cei căzuți în al Doilea Război Mondial. Vom marca pacea de Ziua Europei, care s-a unit pentru a nu mai permite războaie pe continent și le-a oferit europenilor prosperitate și progres. Pacea începe în familie și în comunitate. Putem să o păstrăm dacă nu cădem pradă dezbinării. Suntem diferiți, dar avem de trăit alături, de construit un viitor împreună, în țara noastră. În pace, Moldova are viitor”, este mesajul transmis de Maia Sandu cu ocazia zilei de 9 Mai.