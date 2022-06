Liderul de la Chișinău urmează să viziteze orașele Irpin, Bucha și Borodyanka - puternic afectate de atacurile rusești și, totodată, locurile unde au fost comise atrocitățile care au făcut înconjurul panetei în perioada în care s-au aflat sub ocupație rusă. Maia Sandu urmează să se întâlnească cu omologul său, Volodimir Zelenski, relatează.

Ulterior, Maia Sandu a scris pe pagina sa de Facebook despre vizita pe care o face la Kiev, mesajul președintelui de la Chișinău fiind însoțit și de câtva fotografii.

"Astăzi sunt în Ucraina, la invitația Președintelui Volodimir Zelenski. Am început vizita, mergând în câteva orașe din regiunea Kiev, care au fost distruse în primele săptămâni de război. Am văzut cu ochii mei case arse din temelie, blocuri de locuit distruse de rachete, spitale, magazine și grădinițe făcute ruine de atacurile artileriei rusești, în Borodeanka și Irpin. Am văzut și locul unor morminte comune din Bucea, unde au fost îngropați zeci de oameni împușcați în timpul ocupației acestui orășel de către armata rusă. Este o tragedie greu de pus în cuvinte", a afirmat Maia Sandu.

Președintele moldovean a condamnat agresiunea militară înteprinsă de Rusia în Ucraina, lansând un apel către comunitatea internațională, căreia i-a cerut "să facă totul pentru a restabili pacea", dar și pentru "a investiga și pedepsi crimele nejustificate, comise în acest conflict".