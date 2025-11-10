MAI se contrazice. Cazierul judiciar digital, valabil la emitent, dar inutil la Permise Auto

Deputatul PNL și fost ministru al Digitalizării, Sebastian Burduja, a interpelat Ministerul Afacerilor Interne (MAI) cu privire la refuzul flagrant al funcționarilor de la DRPCIV (Permise și Înmatriculări) de a accepta certificatele de cazier judiciar emise în format electronic de același minister.

Burduja a subliniat că este „absurd” ca o structură subordonată MAI să nu recunoască un document garantat de minister și a atras atenția că atitudinea funcționarilor (care invocă o „prezumție nefondată a falsului” în loc să verifice documentul legal) îi obligă pe cetățeni să reia proceduri birocratice. El a amintit că legislația în vigoare asimilează cazierul electronic cu înscrisul autentic, fiind semnat cu semnătură electronică calificată.

Ce răspunde MAI și ce soluție „de avarie” propune

În răspunsul transmis luna trecută, Ministerul Afacerilor Interne recunoaște implicit problema și anunță că lucrează la o soluție radicală pentru eliminarea solicitării cazierului. MAI susține că a transmis deja îndrumări și a organizat ședințe de lucru, cerând tuturor serviciilor DRPCIV din țară să extragă extrasul de pe cazierul judiciar direct din aplicația ROCRIS și să nu-l mai ceară cetățenilor.

Ministerul invocă un Ordin de Ministru din 2010 care impunea obținerea cazierului la ghișeu, dar precizează că a inițiat demersurile pentru modificarea și completarea acestuia. Noul act normativ va înlocui obligativitatea prezentării cazierului cu verificarea informatizată, automată, a condițiilor prevăzute de Codul Rutier.

Aceste schimbări vor deveni obligatorii după publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Sebastian Burduja: „E nevoie de schimbare de mentalitate”

Contactat ulterior, deputatul PNL Sebastian Burduja a salutat răspunsul, deși consideră că acesta „reflectă o abordare instituțională”. „Înțeleg că există încă legislație terțiară care necesită ajustări, deși legea bate astfel de reglementări. Este clar că digitalizarea necesită, dincolo de instrumente legale și tehnice, o schimbare de mentalitate în cazul unor funcționari publici care interacționează cu cetățenii. Sunt convins că nu e vorba aici de rea voință, ci de un proces de adaptare”, a declarat Burduja.