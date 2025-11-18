Începând de marți seară, compania Romprest va diminua atât cantitatea de deșeuri colectată, cât și alte servicii pe care le prestează pentru administrația Sectorului 1 al Capitalei.

Având în vedere presiunile exercitate în ultima perioadă de așa-numita „mafia gunoaielor”, în ultima ședință a Consiliului Local s-au luat o serie de decizii care vizau operatorul de salubritate: reducerea costurilor serviciilor prestate și eliminarea unor servicii incluse în contract la un preț considerat nejustificat, potrivit Realitatea Plus.

„Mafia gunoaielor” a făcut presiuni pentru ca aceste decizii să nu fie adoptate, amenințând inclusiv cu o grevă a colectării. O situație asemănătoare s-a produs și în urmă cu câțiva ani, pe vremea când Clotilde Armand era primar.

