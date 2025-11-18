Mafia gunoaielor din Sectorul 1 reia șantajul prin diminuarea serviciilor de salubrizare

Șefii Romprest au mai făcut o grevă a colectării pe vremea primarului Clotilde Armand
Mafia gunoaielor anunță că de astazi reduce serviciile de salubrizare in sectorul 1. Compania Romprest a luat decizia după ce primăria a refuzat să accepte șantajul prin care mafia gunoaielor spera să scoată bani în plus din buzunarele bucureștenilor.

Începând de marți seară, compania Romprest va diminua atât cantitatea de deșeuri colectată, cât și alte servicii pe care le prestează pentru  administrația Sectorului 1 al Capitalei.

Având în vedere presiunile exercitate în ultima perioadă de așa-numita „mafia gunoaielor”, în ultima ședință a Consiliului Local s-au luat o serie de decizii care vizau operatorul de salubritate: reducerea costurilor serviciilor prestate și eliminarea unor servicii incluse în contract la un preț considerat nejustificat, potrivit Realitatea Plus. 

„Mafia gunoaielor” a făcut presiuni pentru ca aceste decizii să nu fie adoptate, amenințând inclusiv cu o grevă a colectării. O situație asemănătoare s-a produs și în urmă cu câțiva ani, pe vremea când Clotilde Armand era primar.

