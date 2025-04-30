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Actual· 1 min citire
Mafia gunoaielor face din nou presiuni asupra Primăriei sectorului 1. Sunt solicitate sume exorbitante
Romprest face presiuni pe diverse canale pentru încasarea unor sume uriașe
Publicat30 apr. 2025, 16:00
Actualizat30 apr. 2025, 16:29
Sursărealitatea plus
Mafia gunoaielor face în continuare presiuni asupra primăriei sectorului 1. Compania Romprest cere sume exorbitante din banii cetățenilor, după ce a majorat ilegal tarifele la salubritate. Procurorii au demarat deja o investigație în acest sens.
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