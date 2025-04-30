Mafia gunoaielor face din nou presiuni asupra Primăriei sectorului 1. Sunt solicitate sume exorbitante

Publicat 30 apr. 2025, 16:00 Actualizat 30 apr. 2025, 16:29 Sursă realitatea plus

Mafia gunoaielor face în continuare presiuni asupra primăriei sectorului 1. Compania Romprest cere sume exorbitante din banii cetățenilor, după ce a majorat ilegal tarifele la salubritate. Procurorii au demarat deja o investigație în acest sens.

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