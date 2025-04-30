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Mafia gunoaielor face din nou presiuni asupra Primăriei sectorului 1. Sunt solicitate sume exorbitante

Romprest face presiuni pe diverse canale pentru încasarea unor sume uriașe

Romprest face presiuni pe diverse canale pentru încasarea unor sume uriașe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 apr. 2025, 16:00
Actualizat30 apr. 2025, 16:29
Sursărealitatea plus

Mafia gunoaielor face în continuare presiuni asupra primăriei sectorului 1. Compania Romprest cere sume exorbitante din banii cetățenilor, după ce a majorat ilegal tarifele la salubritate. Procurorii au demarat deja o investigație în acest sens.

Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Consiliului Local s-a discutat inclusiv despre executarea silită a Primăriei Sectorului 1 pentru plata unor sume uriașe. Potrivit jurnalistului Realitatea Plus, Alesia Păcuraru, mafia gunoaielor de la Rompres încearcă, prin intermediul unor avocați, să obțină sume de ordinul sutelor de mii de euro, sume neachitate de ani de zile, tocmai pentru că în contractul încheiat în 2008 există o serie de clauze ilegale, formulate chiar de avocatul mafiei, Iancu Toader.


Procurorii DNA au demarat și ei o amplă anchetă legată de contractele de salubrizare de pe Primăria sectorului 1, anchetă în care sunt vizați și cei care conduc Rompres, Bogdan Adimi și Andrei Drăcea.

Primăria nu a mai achitat sumele datorate prin clauzele controversate încă din vremea mandatului fostului edil Clotilde Armand.

Din această iarnă și până luna martie, inclusiv, compania de salubrizarea a încasat zilnic câte 21.000 de euro în baza mia multor clauze cu aparență de legalitate, unele dintre ele având ca obiect deszăpezirea. Cu toate acestea, când a nins, Romprest nu a intervenit așa cum trebuie, fiind nevoie de intervenția primarului de sector pentru a impulsiona operațiunea de curățire

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