Chiar la această oră sunt audieri maraton în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, într-un amplu dosar cu fapte extrem de grave care au intrat în atenția procurorilor. Vorbim despre o destructurare a mafiei gunoaielor iar în centrul atenție se afla inclusiv mafia gunoaielor din compania Romprest.



La ora transmiterii acestei știri au loc audierile maraton în fața procurorilor. Alături de avocați, vor fi chemați pentru a da explicații, inclusiv membrii din cadrul companiei Romprest.



Sursele Realitatea PLUS spun ca sunt vizați inclusiv Andrei Dracea și Bogdan Adimi, Radu Budeanu și avocatul Iancu Toader, precum și mai mulți membrii din compania Romprest.



S-ar fi încercat, în urmă cu mai mulți ani, vânzarea din cadrul CNAB a unui procent de 10% din cadrul companiei Romprest către o anumită parte din mafia gunoaielor, prin mai multe artificii juridice care ar fi încercat să fi mascat legalitatea acestora. Mai mult decât atât, s-ar fi subestimat mai multe astfel de acțiuni pentru a ajunge în posesia celor menționați anterior - lucru ce a intrat în atenția procurorilor care au fost sesizați în urma unei plângeri din anul 2022, spun aceleași surse pentru Realitatea PLUS.



Sunt foarte mulți bani la mijloc. Legat de aceste persoane care sunt în atenția DNA se află și persoane care sunt apropiate de Florian Coldea, recent trimis în judecată de procurorii DNA. Vorbim despre persoane care sunt apropiate inclusiv de Bogdan Adimi și Andrei Dracea, care vor ajunge - conform surselor Realitatea PLUS - la audieri în fața procurorilor. Sunt vizați de aceste acuzații extrem de grave de corupție, dar și de această anchetă amplă de destructurare a acestei mafii agunoaielor.

Reamintim că în joc sunt foarte mulți bani. Conform surselor menționate, deja s-a luat firul acestor sume de bani importante, acestor tranzacții între firme, între societăți și între companii. Este de văzut ce măsuri de vor lua împotriva lui Andrei Dracea, Bogdan Adimi, dar și Iancu toader - avocatul din cadrul companiei Romprest, dar și radu Budeanu, despre care aceleași surse spuneau că este implicat.



În fața procurorilor, s-ar afla inclusiv mai mulți angajați ai CNAB care vor da explicații cu privire la aceste acțiuni extrem de grave.