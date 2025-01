"ROMÂNIA ARE UN DESTIN. De fapt este CĂLIN GEORGESCU acum. Este o ființă providențială , fără doar și poate! Nu este o întâmplare, o glumiță. Toși cei care se strofoacă să-l doboare nu fac, de fapt, decât să-l întărească. Pe lângă faptul că este un miracol este un dar al acestei țări, însemnă că țara asta are un destin și țara asta are un viitor.

Nu se mai poate face nimic (pentru a-l opri pe Călin Georgescu - N.R.) se trage de timp fără rost putem discuta la întâmplare, nu se poate face nimic, se trage de timp fără rost, domnul de la Cotroceni ar trebui să-și ia paltonul de pe capotă și să se ducă învârtindu-se", a afirmat Florin Zamfirescu, la Realitatea Plus.