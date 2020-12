Maestrul Dorel Vișan, la Realitatea PLUS: „Am depășit pandemia prin muncă. Forța unui artist stă în puterea de a suporta singurătatea, atunci știi care e misia ta”

Actorul Dorel Vișan spune că a trecut în acest an marcat și de epidemia de coronavirus „cu trudă, muncind. Caută-l pe Dumnezeu în muncă. Munca te sustrage de la gândurile negre. Am învățat prin peregrinările mele prin lume, în relațiile cu alte culturi, în special cu cultura orientală, că cel mai bun drum pentru destinul unui om este să se cunoască pe sine însuți, să știe să-și încălzească mintea. Să ducă o viață morală. Și să-și imblânzească mintea, pentru că mintea este averea noastră care ne face cel mai mult bine si cel mai mult rau”.

„Am lucrat mai puțin în domeniul cultural, am lucrat în agricultură”, povestește râzând Dorel Vișan.

„Eu am o casă și o grădină, unde mă retrag, mai aproape de Cluj, acolo ar, cosesc, lucrez la vie, la stupi. Toată viața am vrut să am aceste doua lucruri pe care le prelucrau geto-dacii: creșterea albinelor și lucrul viei”, mărturisește Dorel Vișan în interviul dat la Realitatea PLUS în aceste zile de sărbătoare.

Acesta crede că, în ultimii ani, viața culturală și educațională cunoaște o cădere. Actorul a dat și un fel de sfat artiștilor, pe care acest an i-a forțat să renunțe parcă la meseria lor de suflet.

„Școala trebuie să-i pregătească pe studenții în artă și pentru vremuri în care arta nu este socotită. Și acum parcurgem o vreme de mare cădere culturală și educațională în țara noastră. Se vede în felul de comportament al oamenilor, de a gândi, de a mânca, de a crede, de a bea, de a avea relații.

Forța unui artist, indiferent din ce domeniu, stă în puterea de a suporta singurătatea. În momentul în care știi să suporți singurătatea, știi care este misia ta”, este de părere Dorel Vișan. .

„Eu nu-s pesimist, sunt realist. (...) Statul trebuie sa ne dea ca de aia e stat, cum spunea Caragiale. (...)

Să încercăm să venim inapoi la sentimente, la aceste sărbători de iarnă care aveau o taină, a Colindului.

Dumnezeu ne-a blestemat să cântăm în fiecare zi „Deșteaptă-te, române.

Trebuie să ne trezim la valorile neamului, la valorile istoriei, la valorile limbii. Care nu-i de acum. Acum 200 de ani, Eminescu spunea: „Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, ca să nu se arate odată ce sunteți”. Da, câștiguri fără muncă, iată singura pornire.

Deci, daca ne-am putea întoarce la câștigul prin muncă, la credință, la obiceiuri, la limba noastră, care e atât de subtilă, cum nu sunt alte limbi. (...) Aici e Grădina Maicii Domnului, cum a zis Papa Paul al II-lea: am venit în Grădina Maicii Domnului”, a fost mesajul lui Dorel Vișan în această perioadă a sărbătorilor de Crăciun.