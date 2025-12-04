Autoritățile elene au anunțat că sunt posibile blocări temporare ale drumurilor naționale și ale autostrăzilor, inclusiv pe rutele care duc către punctele de trecere a frontierei din nordul țării.

Proteste în Grecia

Deoarece situația se poate schimba de la o oră la alta, MAE îi îndeamnă pe cetățenii români să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să aleagă traseele alternative recomandate de acestea, pentru a evita zonele afectate de proteste.

Pentru sprijin consular, românii pot contacta Ambasada României la Atena la numerele: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, precum și Consulatul General al României la Salonic la +30 2310 340 088. Toate apelurile sunt direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii sunt disponibili permanent.

În situațiile cu caracter urgent, MAE pune la dispoziție și numerele de urgență ale misiunilor diplomatice:

Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222

Consulatul General al României la Salonic: +30 694 604 9076

Totodată, ministerul recomandă consultarea periodică a paginilor oficiale pentru informații actualizate:

mae.ro – secțiunea „Sfaturi, alerte de călătorie”

site-ul Ambasadei României la Atena

site-ul Consulatului General la Salonic

pagina Poliției Elene (Hellenic Police)