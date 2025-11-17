Atenționare de călătorie de la MAE: O grevă națională va paraliza transportul public feroviar din cea mai îndrăgită destinație de turism

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că marți este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar, astfel că se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.
 