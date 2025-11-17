Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.