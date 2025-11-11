Potrivit unui comunicat transmis marți Agerpres, ca urmare a grevei sunt posibile perturbări ale circulației mijloacelor de transport, precum și întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.



MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport și al celui de zbor.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Doi români au fost răniți în urma unui incident armat, la Istanbul: precizările MAE



Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:



* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935



* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444



* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171



* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134



* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688



* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299



* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137



MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/ https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.