”Azi noapte, în piaţa Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, au fost răniţi uşor”, anunţă ministrul de Externe pe pagina sa de Facebook.

Cazul a ajuns în atenţia Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgenţă al româncei care îi însoţea. Femeia nu a fost rănită .

”O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături prin asistenţa consulară necesară”, a mai spus ministrul.

