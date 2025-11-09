Doi români au fost răniți în urma unui incident armat, la Istanbul: anunțul MAE

Atenționare de călătorie pentru sudul Franței: risc crescut de incendii de vegetație și pădure. MAE avertizează românii
Atenționare de călătorie pentru sudul Franței: risc crescut de incendii de vegetație și pădure. MAE avertizează românii

Doi români au fost răniți într-un incident cu focuri de armă în Piața Taksim, din Istanbul, conform MAE de la București. Ei făceau parte dintr-un grup prezent la un eveniment cultural în oraș.

”Azi noapte, în piaţa Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, au fost răniţi uşor”, anunţă ministrul de Externe pe pagina sa de Facebook.

Cazul a ajuns în atenţia Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgenţă al româncei care îi însoţea. Femeia nu a fost rănită .

”O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături prin asistenţa consulară necesară”, a mai spus ministrul.
 