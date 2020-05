MAE, anunț despre starea muncitorilor sezonieri spitalizați după accidentul rutier din Olanda. Repatrierea celor morți și răniți, asigurată de angajator

Erau muncitori sezonieri, iar microbuzul care îi transporta s-a izbit violent de un autoturism, la primele ore ale dimineții, în apropiere de Medemblik, din nordul Olandei. Mașina era condusă de o tânără șoferiță, care a fost și ea rănită.

„Potrivit informaţiilor comunicate de către autorităţile olandeze la solicitarea Ambasadei României la Haga, în autovehiculul implicat în acest accident se aflau nouă cetăţeni români. Doi cetăţeni români au decedat, patru au fost răniţi, fiind transportaţi la o unitate medicală din zonă, iar ceilalţi trei nu au necesitat îngrijiri medicale", a precizat miercuri seara MAE.

Starea de sănătate a celor patru români spitalizați este bună, potrivit MAE.

Totodată, autorităţile olandeze au transmis că membrii de familie ai cetăţenilor români decedaţi au fost informaţi cu privire la accident, iar angajatorul a menţionat că se va ocupa atât de repatrierea trupurilor neînsufleţite, cât şi a cetăţenilor români care doresc să revină în ţară.

MAE menţionează că reprezentanţii ambasadei sunt în contact cu autorităţile locale şi cu cetăţenii români răniţi, inclusiv în vederea eliberării pentru unul dintre aceştia a unui titlu de călătorie necesar revenirii în ţară.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Haga, păstrează legătura cu autorităţile locale competente şi cu angajatorul, acordând asistenţa consulară specifică, inclusiv pentru eliberarea documentelor necesare repatrierii trupurilor neînsufleţite şi eliberarea certificatelor de deces, mai precizează instituţia.

Potrivit Realitatea PLUS, autoutilitara era condusa de o tanara care nu s-a asigurat cand a iesit de pe o străduță in soseaua principala. In urma impactului, unul dintre muncitorii romani a murit pe loc, iar al doilea a decedat la scurta vreme după ce a fost transportat in stare grava la spital. Cei doi romani aveau 44 de ani, respectiv 25 de ani.

Cei doi soferi ai masinilor implicate în accident au fost testati cu etilotestul si s-a constatat ca nu au consumat alcool inainte de a se urca la volan.