Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

„În condiții normale, un președinte cu experiență și scaun la cap ar fi ales un discurs care să meargă la sufletul românilor. (...) Mi se pare penibil acest festivism... (...) Dumnezeu ne-a dat o țară și nu știm cum să facem să creștem o floare, ea se udă cu bună credință, dragoste, nu doar declarativ. (...)

El (Iohannis - n.red.) vorbește pentru el, apare pentru el, doarme pentru el, tot ce face face pentru el.

Nu e constatarea mea, e constatarea multora care sunt atenti la ce face presedintele”, a comentat Mădălin Voicu discursul ținut de Klaus Iohannis la Recepția de la Cotroceni, organizată miercuri de Ziua Națională - 1 Decembrie.

„Simt nevoia să spun un lucru. Și e bine să ne aducem aminte ca am trecut în ultima sută de ani prin momente în care am plătit ce am ales.

Este momentul să ne gândim ce alegem, indiferent în ce funcție, că e președinte, că e șef de agenție, în Parlament, că e într-o instituție.

Să nu mai greșim. Că, dacă greșim, plătim tot noi. Este un moment de răscruce - ce facem acum cu țara noastră”, a avertizat Mădălin Voicu, invitat miercuri seară, în ediția specială de lansare a celor două noi posturi Realitatea Sportivă și Realitatea Star, la Realitatea PLUS.

„Pentru mine, de exemplu, România este acasă. Eu înțeleg că lumea o duce greu și fuge în afara ca sa castige 13 lei in plus. Să vină acasă! Împreuna vom putea face, sper... Nu cred, îmi doresc să n-am dreptate. Vreau să cred că românii se vor trezi, vor simți și vor gândi românește”, le-a transmis Mădălin Voicu românilor care au plecat peste hotare ca să muncească pentru mai mulți bani și o viață mai bună.