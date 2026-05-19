Luis Lazarus, în Parlamentul European: „Bombă! Ursula pregătește federalizarea!”
Luis Lazarus a lansat acuzații tranșante în plenul Parlamentul European, susținând că în spațiul european s-ar contura planuri de federalizare care ar putea afecta suveranitatea statelor membre.
Critici la adresa reformei tratatelor europene
„Stimate domnule președinte, dragi colegi, cred că este foarte posibil că această discuție să rămână în istoria dezbaterilor din Parlamentul European, deoarece observ că în germene aici avem de-a face cu în sfârșit devoalarea planurilor dumneavoastră.
De mult am spus că se dorește federalizarea Europei și renunțarea la principiul unitate în diversitate, căci altfel cum să fie federalizarea dacă nu să renunțăm la tradițiile, la obiceiurile noastre, la religie și la tot ce înseamnă identitate națională.
Acum, aud de reforme în tratate, aud de schimbarea tratatelor.
Foarte bine schimbați-le, dar schimbați-le pentru suveranitatea statelor care compun această Uniune Europeană.
Pentru că spunea colegul care a inițiat această întrebare orală că nici o țară nu poate fi independentă în vreun fel sau altul. Vă contrazic domnule, România a fost independentă energetic și v-ați ocupat cu Green Deal să ne închideți minele, să ne închideți termocentralele, să ne plece oamenii în pribăgie prin Uniunea Europeană sau în alte state, astfel încât să nu mai fim independenti energetic.”, a zis Luis Lazarus.
