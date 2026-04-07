„CNA a venit cu același tip de gândire”

„Pe mine și pe Dan Diaconescu ne-au închis (se referă la închiderea postului OTV - N.R.) în 2013, credeam că de atunci s-a mai schimbat ceva, dar CNA a venit cu același tip de gândire.

Și acum, iată, vine această chestiune legată de neplata unor amenzi. Eu nu știu, că n-am eu de unde să știu contabilitatea voastră, nici nu mă interesează. În schimb, problema asta, că să vii în 2026 cu ideea că, dacă nu s-au plătit niște amenzi în 2024, urmează să închizi o televiziune, mi se pare ceva ieșit din comun, în condițiile în care tu ai stat cu ochii pe această televiziune de ani de zile.

Eu văd că aici se spun niște lucruri și, mai nou, nu mai trebuie să se spună aceste lucruri, pentru că toți suntem niște trădători. Din cauză că e televiziunea lui Păcuraru și gata. Dacă e televiziunea lui Păcuraru, noi nu mai avem voie să spunem nimic, că noi suntem toți conexați sau corelați. Mulți dintre noi nici nu l-am văzut pe Păcuraru vreodată. Eu m-am întâlnit o dată sau de două ori.”

„Se pregătesc pentru alegerile din 2028”

Întrebare: Dar acum vi se pare că, după ridicarea controlului judiciar a lui Călin Georgescu, practic, la câteva zile, postului Realitatea Plus i se retrage licența?

"Eu v-am spus de foarte mult timp că oamenii se pregătesc de alegerile din 2028 și, pentru a se pregăti corespunzător de alegerile din 2028, trebuie să aibă niște tunuri mediatice puse pe populație ca să configureze anumite opinii și, mai mult decât atât, trebuie să se dispenseze de alte tunuri mediatice care sunt pe populație și care remarcă efectiv realitatea din teren,” a afirmat Lazarus.