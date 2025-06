”Criza rachetelor lovește România. Practic, cei doi indivizi din fruntea statului, Bolojan și cu Dan încearcă acum să se achite de datorii față de Macron, cumpărând rachete Mistral. Rachetele Mistral, mult mai slabe decât cele SHORAD de la Lockheed Martin, din SUA, și mult mai scumpe, iată că sunt pe cale să fie cumpărate cu suma fabuloasă de 2 miliarde de euro.

Acum se pune întrebarea dacă se poate să blocăm această inițiativă nefericită, nu de altceva, dar știam la un moment dat că orice program de înarmare nu poate fi executat dacă nu e trecut prin Parlament. (...) Parlamentul României nu ar trebui să se exprime și el în legătură cu această achiziție, fără licitație, de 2 miliarde? Pentru că, nu-i așa, s-a spus că țara noastră este în pericol și se pun biruri pe populație.

Adică, desigur, în România, tăntălăii ăștia fără studii și după cum vedeți o avem pe madame Țoiu la Externe, îl avem pe Moșteanu ăsta. Când or da ei ochii cu Trump, Doamne ce fel de discuție ar putea să fie asta? Pentru că sunt niște novici care nu au idee despre nimic, a căror activitate a fost mai întâi și întâi de parlamentari, nu au avut un job calumea în viața lor, numai cursuri și vrăjeală.

Nu se știe dacă au studii. De exemplu, Moșteanu ăsta nu e foarte clar dacă el a absolvit vreo facultate. Ce să mai vorbești de faptul că ar fi trebuit să aibă o facultate din cadrul UNAP, unde ce să vezi, eu chiar am un master și am și Colegiul Național de Aprare, și am făcut și armata 2 ani. Ăsta nu are nimic din toate astea”, a declarat europarlamentarul.