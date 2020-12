Ludovic Orban, primele declarații după tensiunile din PNL din cauza negocierilor pentru formarea guvernului de coaliție

La ieșirea de la negocierile de sâmbătă seara, Ludovic Orban a declarat că a respectat mandatul Biroului Politic Naţional (BPN), „întru totul” şi că este convins că toţi parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului. Președintele PNL a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre tensiunile din interiorul partidului în legătură cu împărțirea ministerelor și a aparatului viitorului Guvern și „posibila cedare” în schimbul obținerii conducerii Camerei Deputaților.

„Eu am respectat mandatul Biroului Politic întru totul. Mandatul BP a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse. Prima variantă a fost acceptată, prezentată în urmă cu o săptămână, și anume Florin Cîţu - premier, şi preşedintele PNL - preşedintele Camerei Deputaţilor. A doua prevedere din protocol legată de respectarea ponderii a fost respectată: în structura Guvernului, PNL deţine premier şi nouă ministere. (...) În ceea ce priveşte repartizarea ministerelor, sigur că nu mai suntem guvern monocolor, cum am fost în ultimul an şi o lună, avem parteneri, trebuie să ţinem cont de punctul de vedere al partenerilor. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să există nicio problemă în faptul că un portofoliu e deţinut de o altă formaţiune politică din coaliţie. Noi suntem parteneri, formăm o echipă, avem un program de guvernare şi susţinem toate proiectele de dezvoltare ale României prin orice minister, indiferent cine conduce ministerul respectiv", a precizat Orban.

„Toată lumea se leagă de împărțirea ministerelor. E împărțirea care a putut fi făcută pentru a ajunge la o înțelegere. Dacă ne cramponam, în continuare stăteam și îi lăsam pe români să aștepte un guvern. România are nevoie cât mai repede. Sunt evident colegi de partid care poate nu sunt mulțumiți. Dar orice membru al PNL trebuie să înțeleagă imperativele momentului: România are nevoie rapid de un guvern funcțional”, a mai spus președintele PNL.

Despre presupusele tensiuni din partid cu liderii din vestul țării pe tema cedării ministerelor, neagă că acestea ar exista. Acesta spune că mai degrabă este vorba de nemulțumiri.

„Între mine şi liderii din Ardeal, la ora actuală nu există nicio tensiune. Nu toată lumea poate fi mulţumită. În orice negociere, mai ales când e vorba de o coaliţie, nu poţi să iei tot. Practic, e o împărţire care a fost făcută pe baza unor preferinţe care au fost exprimate. (...) Am avut ministere pe care toate cele trei partide au vrut să le deţină. Până la urmă e normal să apară şi cedări. Am încredere că pentru România e important să avem învestit cât mai rapid un guvern de profesionişti, de centru-dreapta", a susţinut Ludovic Orban.



Liderul PNL a mai spus că nu a convocat un Biroul Politic Naţional, referindu-se la informaţiile apărute în mass-media în cursul zilei.



„Biroul Politic Naţional e convocat de preşedintele PNL, de jumătate dintre membrii Biroului Executiv sau de minim o treime dintre filiale. BPN nu a fost convocat, a fost o informaţie. Prioritatea noastră e aceea de a finaliza programul de guvernare, de a finaliza toate negocierile necesare pentru a putea permite învestirea cât mai rapidă a unui guvern. (...) În momentul în care vor fi finalizate negocierile, toate candidaturile la funcţiile de demnitate publică, indiferent că sunt de miniştri sau de secretari de stat, vor fi analizate în forurile statutare ale partidului, în BPN, şi vom decide cei mai buni candidaţi ai partidului pentru portofoliile pe care le deţinem", a mai spus Orban.

Potrivit Realitatea PLUS, numele celor care vor conduce cele nouă ministere care revin PNL ar fi:

Ministerul Apărării Naţionale - Nicolae Ciucă (PNL)

Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu (PNL)

Ministerul Finanţelor Publice - Lucian Heiuș/ Bogdan Huțucă (PNL)

Ministerul de Interne - Lucian Bode (PNL)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Marian Pirtea (PNL) (Numele lui Marilen Pirtea este ultimul vehiculat pentru Educație, după cel al lui Sorin Cîmpeanu)

Ministerul Energiei - Virgil Popescu (PNL)

Ministerul Agriculturii - Adrian Pintea (PNL)

Ministerul Culturii - Bogdan Gheorghiu (PNL)

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Dan Vîlceanu (PNL).

Sâmbătă a avut loc o nouă rundă de negocieri între partidele din viitoarea coaliție de guvernare pentru stabilirea programului de guvernare, dar și a structurii Executivului condus de liberalul Florin Cîțu.

