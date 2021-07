„Pentru mine organizația de tineret a fost cea in care m-am simtit cel mai bine și de care am fost cel mai apropiat, este organizația în care am crescut. (...) Odată cu 4 noiembrie, când am reușit să preluăm guvernarea, am urmărit promovarea tinerilor la nivel de secretari de stat, de agenții. Le-am solicitat miniștrilor secretari de stat să ia consilieri reprezentanți ai organizației de tineret. Avem foarte mulți oameni de valoare. Am vrut să ofer ocazia să capete experiență administrativă, să se familiarizeze cu actul de guvernare. În alegerile locale am încercat să susțin câți mai mulți tineri cu șanse”, le-a transmis Ludovic Orban tinerilor liberali, vineri seară.

Ludovic Orban a primit, în cadrul Galei TNL ”Mircea Ionescu Quintus”, ”Premiul de excelenţă Ion I.C. Brătianu”.

„Va veni vremea să preluați frâiele PNL. Fiti convinsi de acest lucru, fiți convinși ca printre voi se gaseste viitorul președinte al PNL, și viitorul prim-ministru liberal, și viitorii ministri, prefecti si toate funcțiile înalte pe care le poate detine fiecare reprezentant al PNL. (...)

Fiți pregătiți pentru acel moment, invățați permanent, cautati sa fiti din ce in ce mai buni, cautati sa intelegeti foarte bine domeniile de activitate in care vreti sa va perfecționați, sa intelegeti mecanismul de luare al deciziilor și, când va veni timpul să preluați aceste funcții, să le girați cu cea mai mare raspundere si cu cele mai bune performanțe”, a mai declarat Orban.

Actualul președinte al PNL a anunțat, din nou, că va candida pentu un nou mandat și le-a promis același sprijin celor din TNL, ca și până acum.

„Da, voi candida pentru un nou mandat la funcția de presedinte al PNL si da, voi fi la fel in relatiile cu organizația de tineret si voi incerca sa-i ridic pe toti acei tineri de valoare care reprezintă cu adevărat garanția că PNL este și va fi cel mai mare, cel mai puternic partid din România!”, și-a încheiat Orban discursul.

Ludovic Orban și Florin Cîțu se află în cursa pentru șefia PNL până la congresul din toamnă, când, pe 25 septembrie, liberalii își vor alege viitorul președinte.