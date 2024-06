„Domnule presedinte al Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă

Domnule Falcă,

Domnilor europarlamentari și parlamentari,

Domnule președinte al Consiliului Județean Arad,

Domnule primar al municipiului Arad,

Doamnelor si domnilor primari și aleși locali, candidați la aceste alegeri

Dragi liberali,

Hristos a înviat!

Mă bucur să revin în județul Arad în mijlocul unei filiale cu adevărat performante și foarte apropiată de sufletul meu.

Ca de fiecare dată, nu pot să nu admir faptul că vă mențineți drept cea mai puternică forță politică din acest județ și una dintre cele mai puternice forțe politice de la nivel național.

Felicitări, dragi prieteni!

Și faceți asta, așa cum a prezentat aici prietenul meu Ghiță Falcă, de peste 20 de ani, sunteți o filială de top și reușiți în fiecare ciclu electoral să faceți performanță atât în administrație, cât și în politică.

Vreau să vă fac o mărturisire.

Mi-am dorit foarte mult să ajung în acestă campanie electorală de a ajunge în Arad, de a întoarce filialei Arad o parte din sprijinul pe care Ghiță Falcă și PNL Arad mi l-a acordat mie și PNL Sălaj atunci când am avut nevoie.

Și mai sunt aici în fața dvs pentru inca un motiv de suflet

În urmă cu 2 saptamani, un deznodământ fericit l-am privit in ochi pe președintle dvs si i-am spus, dle G Falcă, sunteți pe un loc eligibil la europarlamentare, prietenul nostru Cionca la CJ Arad, și prietenul Bibarț la primăria Arad, am arătat că vă susținem.

Aradul este un exemplu elocvent pentru administrațiile din România care au confirmat pe deplin dictonul că acolo unde liberalii au câștigat s-a produs schimbarea.

Aradul este un fief liberal pentru că voi, cei de aici, Gheorghe Falcă, Iustin Cionca, Călin Bibarț și toți colegii noștri primari și aleși locali din județ ați demonstrat ce înseamnă o administrație liberală, centrată pe rezultate și care știe să construiască.

Sunteți fără doar și poate campioni la fonduri europene, ați reușit să demarați multe proiecte de investiții și să obțineți bani europeni în special pentru derularea acestora.

Aș menționa și eu două din aceste mari investiții: Podul peste Mureș, derulat de către primăria Arad, parte a unui proiect complex de mobilitate și regenerare urbană care are multiple beneficii pentru comunitatea de aici.

Al doilea proiect este cel al variantei ocolitoare Sud-Est, derulat de CJ Arad. Este unul dintre proiectele de

infrastructură, cum spunea Iustin Cionca, descentralizate în anul 2020 când guvernarea liberală a avut curajul și viziunea de a realiza o premieră: a creat cadrul legal pentru ca autoritățile locale să preia și să implementeze proiecte de infrastructură, în special variante ocolitoare.

CJ Arad a fost într-adevăr primul partener al Ministerului Transporturilor prin CNAIR. A fost deschizător de drum și astăzi sunt sute de adminstrații care procedează la fel.

Felicitări, domnule președinte!

Fără îndoială, sunt unele dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru municipiul Arad și întreaga zonă.

Este un întreg concept de dezvoltare, marca PNL, plecând de la nevoia de conectivitate a unui oraș în continuă expansiune.

Tot noi, liberalii, am inițiat și cel mai mare Program de investiții din istoria României. Mă refer la Programul Anghel Saligny. Suntem cei care am înțeles utilitatea acestui proiect, pentru că suntem partidul comunităților locale, suntem partidul care s-a încăpățânat să dezvolte România. Alții, care erau cu noi atunci la guvernare, pentru că nu au susținut acest proiect, au fugit ca lașii de la guvernare, în propriile lor aplauze.

Am avut dreptate atunci să ne batem pentru acest program marcă sută la sută liberală. Și iată că astăzi vorbim despre 3500 de proiecte în valoare de peste 40 miliarde de lei. Doar la nivelul județului Arad vorbim de 130 de proiecte finanțate de Anghel Saligny, în valoare de peste 1,4 mld lei: rețele de apă, canalizare, modernizare drumuri, extindere rețele gaze naturale.

Fiecare primar știe foarte bine cât de important este acest program pentru dezvoltarea comunităților în special din mediul rural din România, și nu numai.

De aceea, vă rog dragi prieteni, vorbiți-le oamenilor despre aceste proiecte, pentru că aceste proiecte nu cad din cer. Vorbim de 40 de mililarde de lei alocați de guvernările liberale pentru finanțarea acestor obiective.

Ele sunt rodul muncii asidue și a unei viziuni de dezvoltare, o viziune sută la sută liberală.

Nimeni nu le va promova în locul vostru, pentru că adversarii noștri politici nu vor avea niciun interes să promoveze acest program național de investiții.

În plus, când vine vorba de proiecte de investiții și dezvoltare, ei nici nu există pe hartă la acest capitol.

În schimb, când vine vorba despre dumneavoastră, liberalii de aici din Arad, rezultatele vorbesc de la sine: Performanță, seriozitate, viziune. Cred că acestea sunt cuvintele care vă definesc cel mai bine.

Datorită liberalilor, Aradul este astăzi o poveste de succes și un model despre cum se face administrație publică performantă în România.

Vă felicit încă o dată și vă spun că ne bazăm pe voi, pentru că aduceți un bagaj important de voturi în coșul partidului la nivel național.

Dragi liberali,

Ne-am propus în aceste alegeri să obținem un scor politic evident cât mai mare. Suntem conștienți că foarte mulți dintre primarii și șefii de consilii județene pe care îi avem își vor reînnoi mandatul. Aleșii locali liberali sunt oameni gospodari și își fac bine treaba pentru că le pasă de comunitățile lor, le pasă de oameni.

Se pot vedea foarte ușor diferențele între administrațiile conduse de liberali și cele conduse de alții.

Și mi-a plăcut cum aici Iustin Cionca a pus în balans anumite administrații pesediste de aici care sunt la coada clasamentului de absorbție fonduri europene în raport cu alte administrații conduse de liberali.

Cum spuneam, avem nevoie de un scor politic bun, pentru că acest scor să fie o cărămidă pusă în alegerile din septembrie si decembrie 2024.

PNL va fi la guvernare și după 2024, dacă reușim să ne atingem obiectivele electorale duminică, 9 iunie, și mai cu seamă în 15 și 29 septembrie.

Astăzi PNL este puternic si revigorat pentru că este unit. Semnalul unității în PNL a pornit de la Nicolae Ciucă, prin obiectivul fixat chiar în titlul moțiunii cu care a fost votat președintele PNL.

Știți cum se numea motiunea? : Uniți pentru o Românie stabilă și puternică.

Nicolae Ciucă s-a ținut de cuvânt. Este omul politic și de stat care aduce unitate și stabilitate pentru construcție.

A făcut-o și o face în Partidulu iNațional Liberal. A făcut-o în fruntea Guvernului, o face astăzi în fruntea Senatului României.

Este omul de stat cel mai calificat să o facă în fruntea statului român, ca președinte al României.

Dragii mei,

Partidul Național Liberal va da președintele țării, în persoana domnului Nicolae Ciucă, și pentru asta ne batem până la ultimul vot, pentru că pe 9 iunie fiecare vot contează.

Nu vrem să fim la guvernare într-un raport de subordonare, nu vrem să fim forța mai mică sau echipa a doua, a treia, ci vrem să fim principalul partid, pentru a ne putea impune viziunea de dezvoltare.

În patru ani de guvernare liberală am arătat că putem face lucrurile în alt mod, am dovedit că suntem o echipă și că avem viziune.

Am reușit până și pe socialiști să-i convingem să treacă de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe stimularea investițiilor.

Și ce exemplu maibun, că în 2022 cu Nicolae Ciucă prim-ministru, România a absorbit 11,3 miliarde de euro, 20% din totalul fondurilor atrase de România. Iar valoarea investitiilor directe au depășit 10 miliarde de euro.

Așadar, doar într-un an de guvernare, cu Nicolae Ciucă prim- ministru, guvernarea liberală a adus îmn România peste 21 de miliarde de euro. Acesta este Partidul Național Liberal!

Mă uit în sală, pe scenă, este clar că filiala Arad e o forță, capabilă să câștige orice alegeri.

Faptul că ați depus liste complete în toate cele 78 de UAT -uri, ați demonstrat angajamentul puternic pentru a obține victoria pe 9 iunie.

Vă felicit pentru toată munca depusă până acum și sunt convins că în cele 3 zile de campanie care au mai rămas, știti ce aveți de făcut, veți tura la maxim motoarele.

Iar filiala Arad va fi iar in topul filialelor PNL din România.

Iar în ziua votului, 9 iunie, cu o organizare foarte bunasunt convins ca noi, cu peste 90 la sută din UAT cu candidați PNL, cel mai mare număr din istoaria partidului, 285 UAT, mult mai mult ca PSD; dublu decât AUR, și de 4 ori mai mult decât Alianța Unită. Ei spun că vor câștiga alegerile dar nu au candidați în peste 70% din localități.

PNL va câștiga alegerile locale din 9 iunie, va pune o bază solidă pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din septembrie.

Am făcut ce era mai bine pentru țară, era singura variantă rațională și corectă, suntem cea mai stabilă țară din regiune. Am făscut o alianță la guvernare pentru că altă soluție nu aveam din artimetica parlamentară

Avem nevoie la Bruxelles de oameni competenti responsabili, nu avem nevoie de extremisti și vulnerabili care sunt la dispoziția Moscovei si ncii de ipocriti

Gh Falcă ne va reprezenta cu cinste și de acum încolo in Parlamentul European. Suntem membrii PPE, suntem singurii exponenți ai liberalismului in România.

Vă îndemn sa aveti incredere in noi și in PNL, în 9 iunie.

Vă doresc mult succes!

Vă mulțumesc!”