Nu este deloc ușor nici pentru dvs. este foarte greu să fim aici fără Cătalin. Filiala Vrancea este astăzi o filială puternică datoria lui si tot datorită lui, supremația PSD a fost detronată. Aveți de dus aceasta moștenire autentică a liberalismului. Nu este infamator rezultatul obținut in alegeri. Vă rog sa continuați proiectul liberal în Vrancea și să o faceți cu aceeași pasiune. Cred ca sunteți in măsura să o duceți într-o nouă etapă și sunt convins că asta și-ar fi dorit Cătălin

„Liberalii au reușit să imprime un stil administrativ orientat către cetățean”

Un om de administrație tânăr, antreprenor, cu suflet mare, cu viziune liberală, care își dorește să schimbe in bine viața societății, este soluția pentru orice om normal. Liberalii au reușit sa imprime un stil administrativ orientat către cetățean. Este singurul mod in care dezvoltam durabil o comunitate. Motorul dezvoltării va fi pornit de liberali cu un antreprenor in fruntea administrației din Focșani, calități dovedite in mulți ani de succes avuți in spate. Moldova este într-un proiect de dezvoltare, cu proiecte mari de infrastructura, avem, A7 care se va demara. Lucrurile merg bine si speram ca acest obiectiv, A7, care va lega Siretul de București sa fie finalizata de o Guvernare liberală Moldova se dezvolta pentru ca noi am jucat aceasta carte a investițiilor cu infuzie de bani europeni. Știți foarte bine ca USR a fugit de la guvernare pentru ca nu au fost de acord sa avizeze Anghel Saligny și datorita acestui proiect de succes, de dezvoltare al comunităților din România, trebuie dus pana la capăt. Trebuie să amintim oamenilor acest lucru