În lipsa majorărilor, ministrul a arătat că singura variantă rămâne continuarea ajutoarelor punctuale. „Trebuie să avem măcar niște compensații, de genul compensațiilor pe care le-am avut în cursul acestui an”, a explicat Manole, amintind de sprijinul de 800 de lei acordat pensionarilor cu venituri mici, în două tranșe. „Cei 800 de lei dați în două tranșe pentru pensionarii cu cele mai modeste venituri – 400 s-au dat, 400 urmează să se dea odată cu pensia din decembrie. Știu că nu e același lucru, e o mare diferență, dar a fost un mod de a compensa o nedreptate.”

Restanțele și „mica recalculare”

Ministrul a recunoscut că statul are încă restanțe în ceea ce privește recalcularea pensiilor. „O altă restanță a statului este legată de mica recalculare”, a spus acesta, precizând că situația s-a mai îmbunătățit față de începutul mandatului. „Restanțele sunt mult mai mici decât la începutul mandatului și nu spun asta ca și cum mi-aș asuma vreun merit. Este meritul celor care lucrează în casele de pensii, peste tot în țară — case care, apropo, nu sunt suprapopulate.” Declarația vine în contextul scandalului național privind „Mica Recalculare”, care a dus la pensii mai mici pentru mii de pensionari, din cauza adeverințelor greșite sau incomplete.

Pragul de supraimpozitare rămâne neschimbat

Întrebat despre pragul de 3.000 de lei, Manole a fost categoric: „Pragul de supraimpozitare nu scade. Nu există nicio propunere. Răspunsul este nu. Nu știu cine și de ce și-ar dori asta, dar PSD nu e de acord cu o asemenea opinie și nici nu există, acum când vorbim, vreo inițiativă în procedura guvernamentală. În rezumat: nu.”

Ministrul a explicat și contextul politic: „Am făcut tot ce am putut ca să ne opunem acelui prag. Dar nu mai suntem un partid de 40–50%. Suntem într-o coaliție cu încă trei partide de dreapta.” În final, a tras o linie fermă: „O propunere de taxare a pensiilor sub 3.000 de lei este dincolo de orice limită. Sunt convins că nu va exista așa ceva.”

Ce urmează

Florin Manole a lăsat să se înțeleagă că abia din 2026 ar putea fi reluate creșterile de pensii, odată ce situația bugetară se stabilizează. Până atunci, pensionarii vor trebui să se bazeze pe compensații și pe corectarea erorilor din recalculări.

