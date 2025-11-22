Oficialul a explicat că statul cheltuiește mult mai mult pentru distribuirea pensiilor în numerar decât pentru cele virate electronic. „Comisioanele pe care le plătim la Poștă astăzi sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă atunci când plătim pensiile”, a afirmat Manole.

Diferențe de costuri între cash și card

Ministrul a precizat că, în prezent, pensionarii sunt împărțiți aproape egal între cele două modalități de plată. Jumătate primesc banii direct pe card, iar cealaltă jumătate prin intermediul poștașului. „Pentru jumătatea pe card am plătit până la sfârșitul lui septembrie 6 milioane de lei comisioane bancare, pentru jumătatea pe cash am plătit comisioane la Poștă 60 de milioane de lei”, a explicat Manole, subliniind diferența uriașă dintre cele două sisteme.

Program pentru promovarea plății electronice

Ministerul Muncii urmează să lanseze un program prin care să fie încurajată trecerea voluntară la plata pensiilor pe card. „Vom începe un program prin care să promovăm, fără să obligăm pe nimeni, încă o dată. Ar fi util cât mai mulți pensionari să accepte plata pensiei pe card. În Uniunea Europeană, în 2025, sper că nu pare exotic nimănui. E normalitate”, a declarat ministrul.

Legătura cu locurile de muncă

Florin Manole a făcut conexiunea între modernizarea sistemului de plată a pensiilor și politicile de sprijin pentru angajări. „De câte ori mă auziți vorbind despre ANOFM și subvenții pentru noi angajați? Să înțelegeți, cum e și corect, că vorbim despre noi contribuții la sistemul de pensii. Înseamnă, deci, că genul ăla de programe e un sprijin pentru angajați și un sprijin pentru angajatori, dar și un sprijin pentru pensionari”, a punctat ministrul Muncii.

