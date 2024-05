TOCACI: Deci am vorbit cu...

HIDEG: Cu cine?

TOCACI: Am vorbit cu Mitică.

TOCACI: Am vorbit cu el, am sunat, mi-a răspuns și mi-a zis așa. Ca să meargă totul bine, fă în așa fel, să plătești prejudiciul. Nici nu am discutat de treaba aia.

HIDEG: Ce? Să plătesc prejudiciul?

TOCACI: Da.

HIDEG: Păi, dar asta nu am vorbit-o de 100 de ori, dracu? Cum să plătesc, dacă nu pot, mă??? Că, dacă n-am cum...

TOCACI: Ei nu poa\" să meargă mai departe fără...

HIDEG: Și ce să facem? Eu ce vrei să fac?

TOCACI: Ce vrei să fac?

HIDEG: Vor sa renunțe?

TOCACI: Bă, prejudiciu de trei milioane, nebunule!

HIDEG: Vor sa renunțe ei, dacă eu nu am cum să plătesc?

TOCACI: Nu că vor să renunțe. Nu poa\" să meargă mai departe, nu poa\" să-ți garanteze nimeni altceva. O să ai cum ai avut pe avocații ăia care ți-au băgat numai prostii în cap și ai pierdut timp. Că ți-a zis prima dată, când trebuia să recunoști, să plătești prejudiciul. Trebuia să îl plătești de mult!

HIDEG: Toți avocații mi-au zis chestia asta, dacă, totuși, vrem să mergem pe varianta asta...

TOCACI: Trebuia să mergi pe asta.

HIDEG: Acuma toți îmi zic că de ce BEEEEP mea ai fost prost și ai făcut tâmpenia asta, că trebuia să mai stai, să tragi de timp. Zic, „Bă, să tragi de timp să ce?”.

TOCACI: Sa tragi de timp la ce?

HIDEG: Până la urmă trecea timpul și îți punea și mai multe penalizări decât acum.

TOCACI: Și atunci cine, dacă tu nu ai făcut-o și trebuia să plătești mai repede prejudiciul, când erai pe cai mari și erai plecat afară și erau ăia...

HIDEG: N-am avut atunci, n-am știut de proces atunci... Care cai mari? Ca m-au luat din casă și nu m-au lăsat să plec până azi? Care, dracu, că eu n-am știut!

TOCACI: Știai că ai mai avut probleme de atunci, de când ne-am cunoscut noi prima dată cu Reghe știai că ai probleme.

HIDEG: Nu era dosarul ăsta deschis atunci, nu am fost înștiințat de el.

TOCACI: Băi, acum nu mai contează! Știi că mi-a zis mie acuma...

HIDEG: Ceea ce știi și tu...

TOCACI: Știi că mi-a zis că nu mai este acum.... mi-a zis „Dan, am o rugăminte”, a vorbit...este în alte condiții nu stăteam de vorbă, dar, în sfârșit, nu mai contează, mă întâlnesc iar, se întâlnesc iar să mai vorbească toți trei. A spus așa: „Să facă în așa fel, să plătească prejudiciul, că tot ce am putut noi, să reducem pedeapsa”, cât i-o fi dat, 4, că era mai mult...

HIDEG: Pai era maxim 10.

TOCACI: Eh, de la zece ți-a dus-o pân\" la patru, nu mai contează ce e așa și mi-a zis așa.

HIDEG: Pai, atunci când vorbisem, BEEEEP mea, acordul ăla de BEEEP, ei au calculat că... de ce să se întâmple. Eu dacă plăteam la prejudiciu, adică la stat și nu le-am plătit lor toată suma, nu aveam cum... Adică trebuia să plătesc și la ei, și dincolo.

TOCACI: La ei la cine?

HIDEG: La avocat, mă!

TOCACI: Mă nene, tu nu înțelegi că...

HIDEG: Eu neplătind nici la avocat, neplătind nici din partea aia... Că dacă eu plăteam în partea aia o sumă, zicea ăștia „Bine, mă, de ce nu ne-ai dat nouă banii și îi dai la BEEEEP ăia de la fondurile europene?”. Și eu nu am avut nici de ei, n-am avut bani nici de fonduri europene și n-am putut să fac nici aia, nici aia.

TOCACI: Păi, nu!

HIDEG: M-am încurcat de tot!

TOCACI: Nu, dacă plăteai la ăia... Le-ai dat o sută de mii sau cât le-ai dat și trebuia să le spui, că ți-a zis și Mitică... Ți-a zis de trei ori că prejudiciul trebuie plătit! Și tu acuma puteai să zici ca eu am 3 milioane. Ce fac? Plătesc? Sau plătesc două milioane din alea și vă dau banii vouă și răspundeți voi mai departe? Ei au o problemă acuma, că tot cu Cherecheș... Și mi-au zis așa, că cică eu n-am știut că tu ești condamnat. Tu la ora actuală ești condamnat?

HIDEG: Cu executare, nu? Patru ani...

TOCACI: Deci mi a zis așa: „Dane, nimeni nu-și asumă răspunderea acuma să se implice pentru asta să nu plece din țară, pentru că a fost beleaua cu Cherecheș”. Ei vor să-l aducă pe Oprescu înapoi în țară și vor să mai aducă încă vreo doi.

HIDEG: Ala, Arsene...

TOCACI: Pe ăla, pe Arsene, și vor să mai aducă! M-ai înțeles? Deci ei fac doar presiune și toate astea și nimeni nu o să vină...

HIDEG: Care ei?

TOCACI: Cum care ei? Justiția României, BEEEP mea, nu ei!

HIDEG : Am crezut că ei!

TOCACI: Eh, nu! Ei au vorbit și au zis ăia: „ Domne, nu putem să facem așa ceva...”.