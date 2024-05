TOCACI: Deci asta mi-a zis mie. „Roagă-l pe prietenul tău, că trebuie neapărat să plătească prejudiciul”. Ca să ne putem lega de ceva. Am făcut tot ce s-a putut până acuma... Am stat, probabil și Mitică a vorbit cu FC-ul, că altfel FC-ul... Îți dai seama, că ei sunt genul de oameni care folosesc niște pârghii. Și vine și zice... Acuma pune-te și tu în locul la FC-ul: păi, lui ăsta îi arde... stă cu sabia lui Damocles deasupra capului și mai stăm să ne vedem, să vorbim cai verzi pe pereți? Adică situația...

HIDEG: Tu-ți dai seama că nu-i ușor să dai 3 milioane (n. red. prejudiciul), plus avocații șapte sute de mii pe care de unde BEEEP mea. Sunt aproape... Tu crezi ca are cineva banii ăștia, așa, în sac? Unde-i are? Eu nu am banii ăștia, de ce să mănânc c... BEEEP? Nu am zis niciodată că am atâția bani și îmi asum...

TOCACI: Păi da, mă, dar tu... Eu dacă știam... Eu nu am știut...

HIDEG: Și, stai să vezi, că-mi pune și penalizări peste ăia 3 milioane!

TOCACI: Eu n-am înțeles. Deci eu ți-am zis. Abia acum am înțeles niște lucruri. Bă, frate, noi când ne-am întâlnit cu ăla, tu ai spus că ai făcut un prejudiciu de trei milioane. Păi, dacă tu știai că... Indiferent ce faci, că trebuia să faci în așa fel... Nu plăteai trei milioane. Mă, mai plăteai ceva! Mai plăteai ceva! Iți rezolvai problemele și îți închideau tot, când erai în Dubai acolo... Ai stat cu toți fraierii și îmbârligătorii, cu BEEEEP mea care ți-au băgat numai prostii în cap.