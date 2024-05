HIDEG: M-am întâlnit cu... M-am întâlnit cu ăsta, zi, cu Trăilă.

TOCACI: Așa...

HIDEG: M-am dus la el la facultate, că nu avea timp să ajungă la birou, era cu studenții. Același lucru și nea Mitică, mi-a zis că îl ceartă FC-ul , adică șeful mare...

TOCACI: Da!

HIDEG: Că, ***, nu am plătit alea. Și i-am zis: „Ce naiba am vorbit acum două zile cu omul. Am fost acolo cu prietenul meu, cu Dan, special să lămurim chestia asta, ca să nu mai existe presiunea asta și agitația asta. V-am zis de acum șase luni că problema mea cea mai mare este să plec acolo.”

TOCACI: Le-am explicat și am spus clar. I-am spus și lui frate-miu de la Monte Carlo și am discutat o dată: când s-a vorbit, nu am zis că plătim. S-a spus clar. S-a dat banul... omul e de încredere ... . S-a spus clar o vorbă. 01.14 ... 01.15 I-am zis clar ăluia, bă, de unde vrei să-ți aducă? Uite, el vine cu plasa la Trăilă, la birou. Ia banii? Nu! Vreți prin bancă! Păi, dacă pune banii la bancă, îi oprește banii!

HIDEG: Îi confiscă imediat!

TOCACI: Da! Am vorbit o vorbă? Bun. Am stabilit din start că trebuie să meargă acolo. Au frecat-o, au venit arabii aicea, dar nimeni nu-și asuma să meargă cu ăsta, când are dosar.

HIDEG: Să înțeleagă și el ce plătește!

TOCACI: Iar acum i-am zis clar că s-a schimbat legea, numai un idiot mai fuge acum.

HIDEG: Exact, bravo...

TOCACI: M-ai înțeles?

HIDEG: Unde să mai fugi, mă? Și plus că am 10 ani maxim. Mă duc la balamuc, unde? Să stai acolo, la 50 de grade?

TOCACI: Asta am și spus... Ca să stai acolo... iar el cum are copil, are aia... Îți dai seama!

HIDEG: Dar ce, mă, ești nebun? Nu rezist în căldura aia! Tu știi ce rău îmi era vara?

TOCACI către chelner: Auzi, schimbă-ne și nouă farfuria asta! Stai, să ne schimbe farfuria!

HIDEG: Păi, și ăsta ce ți-a zis, mă, Bogdan?

TOCACI: Mi-a dat dreptate. El a zis: „Bă, nu vreau să pici la mijloc”. Bă, tu nu auzi că nu pici nici tu, nici eu? Ne-am dus, ne-am asumat răspunderea, i-am zis lui. „Și ai garantat? Bă, garantezi?”. Tu doar mi-ai aranjat, mi-ai făcut întâlnirea.

HIDEG: Am înțeles situația...

TOCACI: S-a spus de la început când omul a dat banii, 100 de mii de euro, ai înțeles? Restul de bani îi are cash.

TOCACI către chelneriță: Te rog, ne schimbi și nouă farfuriile?

HIDEG: Sau să ajung acolo...

TOCACI: Și i-am spus: s-a pierdut un anumit timp, bun, am înțeles și asta... După care au venit ăia și au început să ancheteze mai mult decât trebuie. Și ce facem?

HIDEG: Au început să facă și mai mare tevatura...

TOCACI: Da.

HIDEG: N-or mai avea putere, frate.

TOCACI: N-are cum să n-aibă putere, mă...

HIDEG: Nu mai ascultă nimeni...

TOCACI: Nu e chiar așa... Nu e chiar așa!

HIDEG: Așa ziceau și de Măgureanu, prietenul nostru. Că el are toate alea și că stăteau toți drepți, așa...

TOCACI: NUUU! Că acolo a fost altceva! Știu exact!

TOCACI: Bă, dar Gușă ăsta cât își permite să vorbească! Gușă ăsta, vorbește de toată lumea el!

HIDEG: Da, mă, ai văzut ce tupeu are?

TOCACI: Da, e dat dracu! De Marius Vizer cum își permite să vorbească. Care ăla îl face...

HIDEG: Când? Ieri, aseară a zis de el, nu?

TOCACI: Da.

HIDEG: Zicea că... Cine zicea că e? Prietenul lui...?

TOCACI: Boss, pai Vizer l-a pus președinte al Federației de Judo și a distrus și Federația de Judo.

HIDEG: Deci ăsta pare că... Gușă ăsta pare că n-are mamă, n-are tată.

TOCACI: Nu.

HIDEG: Nu mai are niciun Dumnezeu!

TOCACI: Este un trădător. Pe unde a fost, a trădat lumea.

HIDEG: Păi, ce, mă, în afară de Realitatea, îl mai primește cineva?

TOCACI: Mai are emisiune la Gândul, mi se pare... Tu ai văzut...

HIDEG: Mă, dar de ce nu a reușit, mă, să mă ajute, mă, să plec? În șase luni de zile?

TOCACI: Nu știu.

HIDEG: Adică, până la urmă, știi că... Știi că și acum, în mod normal, când ieși din Camera Preliminară și intri in judecată, trebuie să-ți dea drumul. De obicei nu te mai ține. Ce rost mai are?

TOCACI: Da.

TOCACI: Nu știu.

HIDEG: A făcut și din aia... Cum se cheamă? De-aia de recunoaștere. Am zis bine, mă, ok. Nu vă place proiectul meu, nu vă place ce am muncit, nu vă place că am tot acolo? Vrei să moară instituția asta? O să moară, dă-o dracu. Dar ce aveți și cu mine?

TOCACI: (...) Tu chiar ești hotărât să-i vinzi lui domnul... Să vină să vadă alea?