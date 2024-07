- Cristi în emisiunea mea a dezvăluit că ati avut o buna relatie de prietenie in paralel cu domnul Geona si domnul Bazac, si cu doamna Elena Istode, general SRI, șefa acoperiților din presă, avem fotografiile pe care Cristi le-a aratat si la mine in emisiune, fotografiile cu doamna și dumnevostră, tot la Monaco

- Eu cu Elenea Istode ne cunoaștem de foarte mult timp, noi am fost colege de facultate, nu doar de acum, de cand ea este in servicii sau de cand sotul meu face politica, noi am avut o relație foarte bună, de prietenie.

- Ii plateati si ei vacantele?

- Da normal. Venea la noi

- Doamna la vremea aceea era general SRI?

- La vremea aceea nu era. Lucra in SRI. Dar oricum conducea divizia economica din SRI, avea o functie importanta.

- Având această relație cu doamna Istode, nu i-ati spus, „uite domnul Geoana, domnul Bazac ne cer bani”?

- Eu nu i-am spus, soțul meu o vizita la biroul ei.

- Domnul Dorin Cocoș, cand a fost la mine in emisiune, a confirmat ca domnul Rizea mergea la des la Maior și la Coldea

- Da, si mergea si la Elena. Biroul ei era deasupra fostului magazin Stefanel, Eu nu stiu ce discutau ei, pentru ca nu mă băgam în aceste discuții

- Si in dicutiile astea nu i-au spus „Uite, Geoana imi cere bani ca sa ma puna candidat, ce fac?”

- Nu aceste discutii cu domnul Maior au fost ulterior, nu au fost cand s-au făcut aceste plăți. Au fost dupa. Acum nu stiu daca sotul meu i-a spus din urma ce s-a intamplat sau nu, asta nu mai stiu sa va zic

- Ati avut senzația că este protejat, domnul Geoana?

- Bineinteles. Acestă ordonanță conține in continuare si dovada că în 2009 am dat 200.000 de euro, i-a primit si pe aceia, tot prin intermediul domnului Bazac. Acestia nu au fost prin banca. Pe acestia i-am imprumutat de la cineva, de la o persoana fizica, si am dat pentru acesti bani un apartament si un teren cuiva si ne-a dat cash acesti bani. Deci am dat bunurile noastre ca sa putem sa avem acesti bani de care a fost nevoie.

- Banii acestia erau practic in contul promisiunii ca il va pune ministru al Economiei

- Da, si pentru partid, pentru necesitatile partidului. I se spunea si treaba asta mereu

- Dar banii nu-i dadea la partid

- Nu-i dadea la partid, ii dadea domnului Geoana personal.

- Deci i-a dat domnului Geoana personal de data asta? Nu i-a mai dat domnului Bazac?

- Ba da, prin intermediul domnului Bazac dar au ajuns la domnul Geoana. Pentru ca ordonanta presupun ca este in urma unor verificari. Si procurorii au aflat

- Procurorii recunosc faptul ca banii au fost dati la domnul Bazac si au ajuns la domnul Geoana

- Da, si ca domnul Geoana a pretins acesti bani si i-a si primit. Si surpriza, ultima pagina este o frumoasa clasare a dosarului, pentru ca aceste fapte de a pretinde si a primi acesti bani au fost prescrise dupa 5 ani. Este termenul de prescriptie

- S-a intamplat oin anul 2009 si ordonanta este din anul 2016

- Deci s-a dus prea tarziu domnul Rizea

- Sotul meu atunci cand i s-a facut dosarul pentru care este acum in inchisoare s-a dus l procurorul care se ocupa de acest dosar, Jean Unchieselu si i-a spus: uite, „eu banii acestia, 300.000 de fapt i-am dat lui Mircea Geoana, pot sa va spun tot, va aduc toate probele” si domnul Unchieseu a fost foarte entuziasmat

- Si ce s-a intamplat?

- Nu i-a mai raspuns la telefon niciodata, asta s-a intamplat. Din pacate asa se intampla in Romania. Sunt unii oameni care sunt protejati, si unii oameni care pur si simplu trebuie sa ajunga la inchisoare