„Dacă mai tineti minte, domnul care e la celalalt telefon (n.r. Rareș Bogdan) spunea atunci, adică nu spunea, urla, ca eu sunt pe tunul cu apă. Nu am auzit pana acuma nici scuze, nici să revină să spună că a fost o informație gresită sau că „mi-a venit mie așa”, că trebuia sa otravesc spiritele, sa înveninez lumea.

Eu văd și acum, asa cum vedeam si atunci ca cei care au venit acolo, intr-adevar, marea majoritate, au venit sa protesteze pasnic. Lasand la o parte faptul ca nu stiu daca au inteles de fapt ca atunci au fost manipulati. Am vazut ca printre ei erau acei huligani foarte bine organizati, care de fapt se pregateau sa intre cu forta in guvern, ceea ce se traduce printr-o tentativa de lovitura de stat.

Imi aduc aminte de interventiile lui Klaus Iohannis, presedinte si atunci, presedinte si acum al României, nu al românilor, care a instigat la violenta si a certat foarte mult jandarmii. Nu a facut deloc apel la liniște, la ordine, la calm, nu, pentru ca avea interesul ca guvernul sa fie dat jos prin violenta, cu brutalitate.

Pana la urma, din pacate, ca oricarui om normal, îmi pare rau de oamenii de acolo care au fost prezenti in piata si care au suferit, in primul rand din cazua celor care i-au incitat sa vina acolo. Pentru ce au protestat? O duceau mai bine atunci decat acum, sau o duc mai bine acum decat atunci. Eu cred ca este invers” a spus Liviu Dragnea.

Dosarul in justitie

In ceea ce priveste dosarul, respectiv, ceea ce remarc eu, dincolo de ceea ce s-a intamplat in piată: Vorbim de actul de justitie. Cand justitia ia niste masuri, niste decizii care le convin lor, ma refer aici la Iohannis, la sistemul lui corupt care îl înconjoara, atunci o laudă. Cand justitia ia o decizie care nu le convine, atunci incep niste presiuni publice inimaginabile, cum a fost si in cazul asta, dupa ce s-a clasat dosarul prima data. Au fost amenintari publice ale lui Iohannis, i-a cerut ministrului Justitiei, i-a cerut Procurorului General sa gaseasca o solutie ca sa redeschida dosarul.

E greu sa mai crezi ca ceea ce este acolo la dosar strict pe lege, legea penală, este corect. Iar în ceea ce priveste intrebarea „la ordinul cui au actionat”, din tot ceea ce am urmarit și atunci, și ulterior, ca și declarații publice, eu am înțeles că jandarmii actioneaza asa cum este prevazut in lege si in regulamentul lor, nu actioneaza la ordinul unui politician. Nu cred ca vreodata, indiferent de ce guvern a fost, ma rog, poate ma insel eu, jandarmii au actionat la ordinul unui politician”, a spus Liviu Dragnea.

Plecarea Vioricăi Dancilă în concediu

„Eu dacă aș fi fost prim ministru nu aș fi plecat in concediu pentru că era evident pentru oricine, poate inafara de copii, ca se pregatesc niste proteste deloc pasnice. Era internetul plin de amenintarile lui Malin Bot si a altora care vorbeau de sange si foc.

Au trecut 5 ani, nu sunt proteste acum in piata. V-ati pus vreodata intrebarea, a pus vreodata intrebarea public cineva, cine sunt cei din spatele celor care au instigat la violenta? Nu cei care au fost acolo sa protesteze pasnic.

Și mai am o intrebare: Daca protestatarii ajungeau in guvern, pentru ca asta era tinta, era evident, atunci ce faceau? In guvern era si armament, si munitie. Nici un procuror nu are curaj sa investigheze daca altcineva, de la alte institutii din Romania au instigat, au pregatit si au organizat aceasta tentativa de lovitura de stat mascata printr-un protest pasnic. Repet, majoritatea zdrobitoare a oamenilor care au fost acolo nu au avut habar de ce se intampla”, a mai spus Liviu Dragnea.

