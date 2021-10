„Klaus Iohannis a avut 2 obiective, îndepărtarea lui Ludovic Orban de la conducerea PNL și susținerea lui Cîțu, pentru a avea un control total asupra partidului, iar al doilea obiectiv a fost să scoată USR de la guvernare. Asta este ceea ce am văzut eu. Sunt două structuri, grupuri să le zicem. Cel de la Sălaj și cel de la Cluj. Cel de la Sălaj e format din Dacian Cioloș, Bode, Eduard Hellvig, mai sunt, dar îmi scapă acum. La Cluaj avem Vasile Dîncu, Rareș Bogdan, Ioan Rus, Florian Coldea, cu alți oameni de afaceri de acolo, care în această situație generată de Klaus Iohannis, încearcă să se poziționeze și încearcă să scoată cât mai mult, pentru interesele de grup pe care le au, politice și economice. Dincolo de asta, statul ăsta paralel de care se tot vorbește, începând cu 2017 este condus, efectiv, de Lucian Pahonțu. Hellvig nu are rolul în această structură pe care îl avea Coldea. Hell vig este destul de slab în această structură. Ori pentru că nu obișnuiește să acționeze așa, ori pentru că nu poate. Din ce știu eu, prim-adjunctul lui este implicat în această structură, care la fel încearcă să se poziționeze, pentru că este un lucru inexorabil, pentru că mandatul lui Iohannis se va termina, iar fiecare încearcă să-și protejeze interesele”, a declarat Liviu Dragnea într-un interviu în exclusivitate la REALITATEA PLUS.