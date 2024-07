Ibuprofenul, Nurofenul, Fasconalul, sau chiar banalele medicamente de gripă, precum Paduden sau Parasinus sunt pe lista neagră. Și macul sau apa tonică ar putea da un rezultat fals pozitiv la drugtest. Specialiștii le recomandă șoferilor să fie atenți la ce medicamente, băuturi sau alimente consumă înainte de a se urca la volan.

Lista completă a medicamentelor și alimentelor interzise la volan

Această listă este esențială în contextul modificării Ordonanței de Urgență 84/2024, care impune testarea antidrog obligatorie fără posibilitatea de a refuza testul rapid și păstrarea permisului auto până la primirea rezultatelor analizelor de sânge.

Farmacia "Floare de Colț" din Borca, județul Neamț, a întocmit lista medicamentelor care pot genera rezultate pozitive sau fals pozitive la testele de salivă antidrog efectuate de polițiști.

Medicamentele contraindicate conducătorilor auto sunt marcate pe ambalaj cu un triunghi echilateral alb cu margini roșii și un semn de exclamare negru în interior, toate acestea încadrate într-un pătrat alb.

Medicamente ce conțin codeină

Medicamentele care conțin substanța activă codeină, fie sub formă simplă (codeină fosfat 15mg, eliberată doar cu prescripție medicală specială TAB III), fie în combinație cu alte substanțe active (disponibile fără prescripție medicală), pot rezulta pozitiv la testele antidrog. Printre acestea se numără:

Aspaco

Caffetin

Codamin P

Fasconal

Ibuvalen Duo

Nurofen Plus

Solpadeine comprimate

Solpadeine Extra comprimate efervescente

Medicamente ce conțin pseudoefedrină

Medicamentele destinate tratării simptomelor de răceală și gripă, care conțin pseudoefedrină, pot de asemenea da rezultate fals pozitive pentru amfetamine la testele de salivă. Cele mai comune sunt:

Bioflu sau Bioflu Plus

Advil, Ibusinus, Modafen, Nurofen, Paduden (varianta pentru Răceală și Gripă)

Ibugrip Plus

Ibuvalen Flu

Larofen Plus

Parasinus/Parasinus Penta

Prosinus

Tedolfen

Farmaciștii menționează că și consumul de ibuprofen simplu poate rareori duce la un test pozitiv.

Alimente ce pot influența testele

Pe lângă medicamente, anumite alimente și băuturi pot cauza rezultate fals pozitive la testele antidrog. Suplimentele cu ulei de cannabis sau cânepă pot indica consum de cannabis. De asemenea, consumul unei cantități mari de semințe de mac și băuturile de tip apă tonică (ex. Schweppes tonic sau Evervess) pot influența rezultatele testelor rapide antidrog.

Specialiștii sfătuiesc cetățenii să verifice prospectele medicamentelor pentru secțiunea "Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor" înainte de administrare. De asemenea, este recomandat să evite condusul dacă medicamentele consumate pot afecta vigilența. Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt îndemnați să consulte medicii sau farmaciștii.

Recent, în presă a apărut cazul unui șofer care ar fi testat pozitiv la consumul de substanțe interzise după ce a luat paracetamol. Medicul Ioana Stăncel este sceptică față de această afirmație, deoarece paracetamolul nu conține gruparea amino care ar putea cauza un rezultat pozitiv la testele pentru amfetamine.