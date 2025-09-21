În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a precizat că statul paralel a încercat să inventeze minciuni împotriva suveraniștilor din România pentru a justifica anularea alegerilor.

„Este foarte bine că PSD să treacă în opoziție pentru că asta înseamnă alegeri anticipate. Nouă ni se pare corect să existe o reîntoarcere către cetățeni și aceștia să decidă majoritatea care să conducă România.



Au venit să îl acuze în mod nedrept pe Călin Georgescu că ar fi încercat sa dea o lovitura de stat. Cum un om care a fost ales de către romani sa încerce sa dea o lovitura de stat când el urma sa fie președintele tarii. Este lipsit de logică. Au anulat alegerile și au încercat să inventeze tot felul de minciuni asupra suveraniștilor din România pentru a justifica acest lucru, consideră Marius Lulea.