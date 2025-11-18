„După ce au crescut TVA, CASS, după ce au lovit în românii cu venituri reduse, în antreprenori, acum coaliția PSD-PNL-USR-UDMR continuă asaltul asupra propriilor cetățeni. Cu un tupeu ieșit din comun, guvernul Bolojan, adică PSD, PNL, USR, anunță majorarea taxelor cu 75%!

Trebuie spus clar și fără echivoc: propunerea Guvernului condus de premierul Bolojan privind majorarea taxelor locale cu 75,25% reprezintă una dintre cele mai dezechilibrate și nefundamentate măsuri fiscale din ultimul deceniu. Nu o spun politic, ci tehnic, pe cifre. Pe date. Pe legislație. Pe realități economice pe care le cunoaștem cu toții. Majorarea de 75% NU are nicio legătură cu economia reală. Este doar o povară în plus pentru români.

România anului 2025 nu poate suporta un șoc fiscal de 75%!

Datele arată clar: peste 36% dintre gospodării trăiesc cu venituri lunare sub 3.500 lei, aproape 40% dintre români sunt vulnerabili financiar, peste 20% au cel puțin un credit în derulare, în comunitățile mici, pensia medie este sub 2.000 lei. Să impui unui pensionar cu 1.800 lei o creștere de 75% la impozitul pe casă înseamnă să-l împingi în neplată.

Presiunea asupra firmelor locale și a producătorilor locali este devastatoare. Mediul de afaceri este deja afectat de: creșterea costurilor cu energia, majorarea salariului minim, costuri ridicate la logistică și materii prime, inflație efectivă mai mare la produse de bază.

Dacă peste toate acestea pui un impozit pe clădiri majorat cu 75%, taxe locale crescute, costuri suplimentare administrative, atunci efectul este clar: închiderea unor mici afaceri, migrarea activității în județe cu impozitare mai mică, scăderea bazei de impozitare locale.

Premierul Bolojan nu vede asta, pentru că privește fiscalitatea din perspectiva bugetului central, nu a economiei locale.

Acest pachet reprezintă o măsură complet ruptă de fundament economic, o abatere severă de la principiile europene validate, pe care PNL, PSD și USR le tot amintesc, privind fiscalitatea locală. Nicio țară din UE nu ajustează taxele locale într-o singură tranșă cu 75%.

Premierul și coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu oferă studiu de impact, nu prezintă simulări, nu arată cum afectează: gradul de colectare, riscul de restanțe, capacitatea populației de plată. Când crești brusc taxele: mulți contribuabili nu mai plătesc, apar întârzieri, restanțe, litigii, veniturile reale scad, nu cresc.

Riscul politicii lui Bolojan poate duce la colapsul colectării locale, la fel cum s-a întâmplat și în momentul majorării creșterii TVA, atunci când gradul de colectare la bugetul de stat a fost mult mai mic decât preconizările pe care le făcuseră „marii” experți ai Guvernului Bolojan. Această majorare: nu crește încasările, dar crește restanțele, împiedică investițiile, pune presiune pe serviciile publice, generează conflict între cetățeni și administrație.

De aceea, primarii au perfectă dreptate când afirmă că primăriile vor încasa mai puțin după creșterea taxelor. Este exact efectul unui șoc fiscal necorelat cu realitatea economică.

Premierul și coaliția PUPU (PSD, USR, PNL, UDMR) greșesc pentru că ei confundă ajustarea fiscală cu supraimpozitarea, ignoră principiile europene de proporționalitate, aplică un procent arbitrar fără fundamentare economică, produce un decalaj insuportabil între venituri și taxe, își bazează deciziile pe aritmetică, nu pe economie.

Greșeala și mai mare a premierului Bolojan și a coaliției care îl susține este aceea că Guvernul crește taxele locale, dar nu lasă banii în teritoriu. Aceasta este eroarea structurală care face ca întreg pachetul fiscal propus de premierul Bolojan să fie nu doar greșit, ci toxic pentru administrația locală.

Pe scurt, Bolojan vrea să oblige primăriile să crească povara fiscală, dar să nu beneficieze de bani, în vreme ce Guvernul își acoperă deficitul cu banii încasați din teritoriu. Adică, pentru a acoperi incompetența guvernării actuale și a celei din ultimii 5 ani, PSD și PNL, alături de USR și UDMR, pun toată povara tot pe umerii românilor.

Guvernul folosește banii locali pentru a acoperi deficitul NAȚIONAL, nu nevoile LOCALE! Din păcate, nimeni din PSD sau PNL, pentru că de la USR și UDMR nu avem așteptări, nu iese să critice această reformă aberantă”, a declarat deputatul Ștefăniță Avrămescu, candidat AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.