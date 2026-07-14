Lia Olguța Vasilescu nu crede că se va ajunge la alegeri anticipate. Ce spune despre o eventuală guvernare cu AUR?

Publicat 14 iul. 2026, 23:27 Actualizat 14 iul. 2026, 23:34 Sursă Realitate Plus

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că nu crede că România va ajunge la alegeri anticipate. Ea a explicat că, în actualul context politic, chiar și un nou scrutin ar putea conduce la același blocaj, iar lipsa unei legislații clare, precum și situația de interimat a guvernului fac scenariul și mai improbabil.

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