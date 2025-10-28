Lia Olguța Vasilescu confirmă: PSD vrea demiterea lui Bolojan. Dacă se încăpățânează, să plece!

Lia Olguța Vasilescu aruncă bomba: PSD îl va demite pe Bolojan dacă legea pensiilor magistraților nu este adoptată în Parlament. “Dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și nu acceptă o altă formă, atunci trebuie să-și asume politic, să plece”, a declarat vicepreședintele social-democrat. 

Mai mult, Olguța Vasilescu spune că dacă legea nu e adoptată în Parlament până pe 28 noiembrie, țara noastră va pierde peste 200 de milioane de euro din fonduri europene. Motiv pentru care PSD ia în considerare să inițieze o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. 

Vicepreședintele PSD a amintit că nu e prima dată când un guvern încearcă să modifice legea, dar se blochează la CCR.

Tocmai de aceea PSD i-ar fi propus premierului să facă un grup de lucru cu magistrații, dar „totul e blocat de Bolojan”. 