Mai mult, Olguța Vasilescu spune că dacă legea nu e adoptată în Parlament până pe 28 noiembrie, țara noastră va pierde peste 200 de milioane de euro din fonduri europene. Motiv pentru care PSD ia în considerare să inițieze o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan.

Vicepreședintele PSD a amintit că nu e prima dată când un guvern încearcă să modifice legea, dar se blochează la CCR.

Tocmai de aceea PSD i-ar fi propus premierului să facă un grup de lucru cu magistrații, dar „totul e blocat de Bolojan”.