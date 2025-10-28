Consiliul Politic Național al PSD a aprobat, în cadrul unei ședințe, candidaturile pentru mai multe alegeri locale programate pe 7 decembrie, inclusiv pentru alegerile din București și Buzău.

Pentru Buzău, Marcel Ciolacu, actualul lider al partidului, va avea sprijinul complet al organizației PSD, fiind perceput ca „cel mai bine pregătit om pe care îl are Buzăul pentru această funcţie”, având în vedere experiența și conexiunile sale.​

„Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie. Marcel Ciolacu este cel care poate să facă foarte multe lucruri pozitive pentru judeţul Buzău, având experienţa necesară, având conexiunile necesare, ştiind ce trebuie să faci ca să faci lucrurile să se mişte”, a transmis Grindeanu.

La conferința de presă susținută la Buzău, Marcel Ciolacu a declarat că această candidatură nu reprezintă un pas înapoi, ci dimpotrivă, un pas important pe care-l face din suflet și cu bună credință, având ca scop continuarea proiectelor de dezvoltare ale județului.

El a mai menționat că intenționează să convingă buzoienii că merită această funcție, având în vedere investițiile deja realizate, precum autostrada, și vremurile de creștere economică și infrastructură, ce vor urma.​

Ciolacu a exprimat că această candidatură este pentru el un sentiment de „întoarcere acasă”, subliniind atașamentul față de județul natal și dorința de a contribui la dezvoltarea sa.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă.

E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am, astfel încât odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, Sorin, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a afirmat Marcel Ciolacu.